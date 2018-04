Nakon dva i pol tjedna praznika zastupnici su se vratili u saborske klupe, a na početku nove sjednice imaju priliku "rešetati" premijera Andreja Plenkovića na Aktualnom prijepodnevu. Za postavljanje pitanja Vladi prijavilo se 39 zastupnika.

11:13 - Damir Felak (HDZ) postavio je pitanje ministru Tomi Medvedu. "Prošo je više od godinu dana od otvaranja doma veterana u Lipiku. Možete li nam pojasniti tko može koristiti usluge, kakva su dosadašnja iskustva... Jeste li krenuli s izgradnjom drugih centara", pitao je Felak.

"Ministarsvo je pokrenulo projekt Dom hrvatskih veterana. Dom u Lipiku započeo je s radnom 22. veljače 2017.. Do 5. travnja ove godine uslugu je koristilo 714 korisnika od kojih je većina invalida Domovinskog rata", rekao je ministar.

"Prema povratnim informacijama korisnici doma iznimno su zadovoljni kvalitetom usluge. U 2018. planira se prijam do 1000 korisnika", rekao je Medved.

11:08 - Boris Miletić (IDS) imao je pitanje za premijera, a odnosi se, kaže, na područje kraj Pule. Naglasio je na početku postavljanja pitanja važnost turizma, i zamolio premijera da kaže koji je stav vlade oko bivšeg vojnog aerodroma kod Pule.

"Sve skupa nas je nedavno šokiralo spominjanje reaktivacije tog dijela u vojne svrhe. Izmjenama planova omogućeno je da se to područje stavi u civilne svrhe, ali nedavne informacije o militarizaciji su nas šokirale. Što namjeravate učiniti s tim podruljem"; pitao je Miletić.

"Koliko je meni poznato vojska je sve svoje objekte koji postoje u Istri dala jedinicama lokalne samouprave. Ovo je jedini preostali objekt Hrvatske vojske koji je još fizički u posjedu MORH-a. Detalji o pogledu na tu imovinu su prije svega na nadležnom ministarstvu. Predlažem da kao gradonačelnik krenete u dijalog s MORH-om i iznesete planove i vidite na koji način se danas promišlja o tome", odgovorio je Plenković. "S te strane Vlada u ovom trenutku ima poruku dijaloga za vaš grad", rekao je premijer.

"Ja sam siguran da nitko neće doći u Istru da bi slušao probijanje zvučnog zida. Inzistiramo da MORH preda imovinu Ministarstvu državne imovine", rekao je Miletić.

"Ne idu vojska i turizam, to naprosto ne ide zajedno", rekao je.

11:03 - Miro Bulj (Most) također je imao pitanje za Plenkovića o kršenju radničkih prava u Dalmaciji. "Namjerava li se država odreći vlastitih potraživanja u korist radnica Dalmatinke koje su dva desetljeća radile besplatno. Radi se o ženama koje su iskorištavane kao roblje", pitao je Bulj.

"Pretpostavljam da je ministarstvo financija temeljito odgovorilo. Vidjet ćemo postoje li još neki načini da se pronađen rješenje posebno za radnice koje su radile da nisu plaćene", rekao je Plenković.

10:56 - Krešo Beljak (HSS) imao je pitanje za premijera. "Prije nešto više od godinu dana donesen je lex Agrokor uz koji je išao određeni pisak trgovačkih društava. Sad imamo jednu novu situaciju da pretežiti vlasnik Agrokora postaje ruska banka, a sjedište Agrokora se seli u Nizozemsku. Postavljam jedno laičko pitanje - znači li to da se sa spiska koji je išao uz zakon briše Agrokor. Odnosi li se lex Agrokor na poduzeće koje seli iz zemlje", pitao je Beljak.

"Mislim da ste jučer imali priliku čuti osnovne konture koncepta nagodbe. U sljedeća tri mjeseca dobit ćete detaljne informacije na koji način će biti organizirana kompanija, njezino upravljanje. Vi znate da su praktički financijski vjerovnici ti koji su determinirali strukturu vlasništva, oni tamo nisu našim odabirom. Oni su tu. Kada pogledate danas kako to izgleda, vidite da su ovakvom nagodbom dobavljači vrlo zadovoljni. Mi smo postigli tri temeljna cilja i vidim kako se ništa loše nije dogodilo lani, kako smo spriječili kolaps, sve djeluje kao da je normalno, kao da se to dogodilo samo po sebi i da nitko nije promislio kako reagirati na izvanrednu situaciju. Mi smo uložili veliki rizik. Sad kad smo došli u fazu da su svi zadoovljni, vi posatvljate pitanje kakva je vlasnička struktura", odgovorio je Plenković.

"Ponavljam, ruske banke ili američki fondovi, oni su tu došli s ekonomskim interesom, nema teorija zavjere", rekao je Plenković.

Beljak je rekao: "Ja sam vas pitao nešto drugo. Samo pitam hoće li se lex Agrokor nastaviti odnositi na poduzeća koja će s Hrvatskom imati sve manje i manje", rekao je Beljak. "Nitko ne spori da su tu nekakvi rezultati, ali ostaje činjenica da Zakon... da mi niste odgovorili na pitanje hoće li zakon vrijediti za Agrokor", rekao je Beljka.

10:49 - Zastupnik Željko Lacković imao je pitanje za Garbijelu žalac, ali budući da je nema odgovorit će mu premijer. Ticalo se korištenja sredstava iz raznih EU fondova.

"Jedna bitna poruka je ubrzanje svih procesa kada je riječ o europskih sredstvima. Dobro je da javnost zna da se iskoristilo više od 90 posto alociranih sredstava. Kad se s jednim vremenskim odmakom pogleda sredstva, stojimo dobro. Zatekli smo 9 posto ugovorenih sredsatava, a sad ih je 39 posto", rekao je Plenković.

"Ukupno gledajući smo bitno ubrzali procese, pojednostavili ih. Pratimo aktivnosti i krajnih korisnika i provedbenih tijela", rekao je premijer.

10:42 - Tomislav Lipošćak (HDZ) imao je pitanje za ministricu Nadu Murganić kojeg je zanimalo kada se može očekivati rezultate poziva odnosno natječaja za sufinanciranje izgradnje vrtića.

"Općepoznato je da je u RH većina gradova i općina ima problem s nedostatkom mjesta u vrtićima, a isto tako imamo i nezadovoljavajući broj djece obuhvaćene predškolskim programom. Upravo zbog toga donijeli smo odluku da pomognemo, da se jedinicama lokalne samouprave pomoge u sufinanciranju ulaganja u vrtiće. Odaziv je izuzetno velik, zaprimili smo 273 prijave koje će biti obrađene i krajem travnja prezentirane. Odluku ćemo donijeti na sjednici Demografskog vijeća u svibnju", rekla je ministrica.

10:27 - Kažimir Varda iz Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih postavio je pitanje ministru Paviću. "Kako komentirate kritke da će se podizanjem granice za odlazak u mirovinu ići s posla na groblje? U kojoj je fazi mirovinska reforma?", pitao je.

Minisatr Pavić demantirao je "određene glasine". "Na početku bih htio podsjetiti da oni koji rano ulaze u sustav rada, a to su zanimanja s nižim stupnjem obrazovanja, oni mogu već sada odlaziti ranije u mirovinu. Taj institut ćemo zadržati. Ovo što ste rekli s groblja na posao neće biti primjerice za blagajnice. Mirovisnki sustav je održiv"; rekao je.

"Preporuke EK idu u tom smjeru. Samo 20 posto umirovljenika ima puni staž. Cilj reforme koju ćemo vrlo brzo pokrenuti je da osiguramo održivost i adekvatnost mirovina", rekao je ministar. Dodao je kako se 2020. želi uvesti nacionalna mirovina za one s manje od 20 godina staža.

"Cjelokupna mirovinska reforma planirana je da ide s 1. siječnja 2019.", zaključio je.

10:21 - Ines Strenja-Linić imala je pitanje za premijera. "Osvrćem se na trenutnu situaciju u Uljaniku, donosno Trećem maju. Danas je objavljeno da je podignuta kaznena prijava za Uljanik. Anonimna kaznena prijava govori o osnovanoj sumnji na malverzacije u psolovanju i vođenju knjiga. Brodogradnja je pitanje nacionalnog interesa i treba nam biti btino što se događa u brodogradnji. Treba znati da je 600 milijuna dolara aktivnih jamstava izdano od strane RH", rekla je Strenja Linić.

"Ja nemam saznanja odakle anonimna prijava i ne znam što piše u članku koji ste pokazali. Znam da RH ulaže sredstva i znanje kako bismo riješili pitanje brodogradnje", odgovorio je Plenković.

"Ono što smo napravili kao Vlada, vodili smo dijalog s upravom. Oni su u stalnom komunikaciji s nadležnom ministricom. Ključno je pitanje da Uljanik pronađe strateškog partnera. Povezanost između Uljanika i 3. maja je poznata. Ministarstvo financija provelo je nadzor poslovanja. Ono što ćemo mi učiniti je da pomognemo proces pronalaženja strateškog partnera", rekao je Planković i dodao da sve što rade, rade zakonito.

Strenja-Linić rekla je kako se nada da će nakon kaznene prijave neki odgovori biti jasniji.

10:16 - Boris Milošević (SDSS) imao je pitanje za ministra Butkovića. "Dok čekamo zakon o potpomognutim područjima, građani na tim poddručjima nemaju pristup struji, vodi, adekvatnu prometnu infrastrukturu. Na području Karlovačke županije pojedine ceste su u katastrofalnom stanju. Moje pitanje je kada će most u Veljunu biti gotov i što država može napraviti da se saniraju ceste o kojima pričam", rekao je.

"Ministarstvo radi na više projekata koji su smješteni na područjima posebne državne skrbi. Mosz u Veljunu, ja sam bio na poziciji i vidio da ljudi da bi došli do državne ceste moraju oko 50 km ići zaobilazno i potrebna izgradnje je neupitna. Hrvatske ceste ugovorile su most i u ovom trenutku 40 posto radova je izvedeno, ali zbog poplava, vremenskih uvjeta nije se moglo raditi. Sad će se nastaviti raditi i vjerujem da treba biti gotovo ove godine", rekao je Butković.

"Neki zastupnici su bili sa mnom u Veljunu. Još malo strpljenja, radovi će se dovršiti u ovoj godini"; ponovio je. Zastupnik Milošević rekao je da ne može izraziti zadovoljstvo u potpunosti. Objasnio je kako je to iz razloga što nemamo sustavno riješeno financiranje županijskih uprava za ceste u slabo naseljenim područjima.

10:10 - Bernarda Topolko (HNS) imala je pitanje za ministricu Blaženku Divjak koje se ticalo eksperimentalnog programa "Škola za život". "Možete li nam obrazložiti hoće li do jeseni sve biti spremno kako bi školska godina mogla započeti u redu? Bio je prijavljen i veliki broj škola koje nisu ušle u keksperimentalnu skupinu. Kakav je plan za njih?", bilo je pitanje.

"Eksperimentalni program 'Škola za život' ulazi u 72 škole diljem Hrvatske. Mogu garantirati da će sve biti spremno. Sve što planiramo napraviti stavljeno je u nacionalni plan reformi", rekla je Divjak.

"Samo društvo koje uči ima šanse u ovom vremenu brzih promjena. Sada radimo na edukaciji učitelja i ostalih suradnika. U prvih 48 sati imamo preko 1200 učitelja u našim online okruženjima. Preko 20 mentora već sada radi u punom obimu", rekla je Divjak. Dodala je kako će ukupni broj savjetnika biti oko 150. Raspisan je i natječaj za eksperimentalne udžbenike i sadržaje.

10:04 - Marija Puh (HNS) postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru Pregdragu Štromaru, a ticalo se klizišta u krapinsko-zagorskoj županiji. "Nije samo ta županija pogođena. Imamo u gotovo cijeloj Hrvatskoj pojave klizišta i odrona. Ove godine po prvi puta se ministarstvo uključilo. Možete li nas izvijestiti o mjerama koje se provode i koje će se provoditi", pitala je.

Štromar je rekao da je ova vlada prva reagirala na probleme klizišta. Jandroković je pak zastupnike zamolio da se ponašaju pristojno jer jako glasno razgovaraju i dovikuju.

Štromar je nastavio odgovarati govoreći da su osigurana sredstva za općine i gradove za sanacije svih cesta koje trenutno nisu prohodne.

"Mi ćemo u sljedeće dvije, tri godine morati uložiti 150 milijuna kuna. Moram reći da ćemo sanirati sva klizišta", rekao je.

09:58 - Marija Jelkovac (HDZ) imala je pitanje za Martinu Dalić, a koje se odnosilo na situaciju u Agrokoru. "Postupak izvanredne uprave daje rezultate, ide svojim tijekom", rekla je Jelkovac.

Ministrica Dalić rekla je kako "ono što može reći jest da načelan dogovor o nagodbi koji je postignut predstavlja jedan od bitnih koraka i kapitalan korak prema dovršetku cjelokupnog postupka i prema vraćanju sustava Agrokor u normalno poslovanje".

Rekla je i da je ostalo još puno posla. "Ono što načelan sporazum sadrži je sporazum o bitnim kapitalnim pitanjima o tome kako će Agrokor u budućnosti funkcionirati", rekla je Dalić.

"S obzirom da se ogromni dugovi neće moći naplatiti u novu, sadašnji vjerovnici naplaćivat će se dijelom iz vlasništva, a jedan dio duga će se otpisati", rekla je Dalić koja je poručila i da će sva sadašnja radna mjesta biti očuvana i u novom sustavu.

"Ono što držim da možemo reći je da svi dosadašnji rezultati procesa izvanredne uprave pokazuju da su svi rizici koji su se pojavili za gospodarstvo savladani te da u ovoj konačnoj fazi su osigurani preduvjeti za normalno poslovanje Agrokora", rekla je Dalić.

09:49 - Prvo pitanje premijeru postavio je zastupnik Veljko Kajtazi: "Vaša vlada je donijela program za ancionalne manjine, a među njima je posebno operativni program za romsku manjinu. On je dokument na kojem se temelji moja podrška Vladi. Definirani su rokovi u kojima se aktivnosti moraju provesti. Vlada je jednoglasno usvojila operativni program u kojem su gotovo svi roki probijeni. Nisu previđena sredstva za provedbu većine aktivnosti. Imajući u vidu da je za ožujak predviđen prvi izvještaj o provedbi, što planirate učiniti da se krene s punom provedbom dogovorenog, da ministarstva preuzmu provedbu i da im se osigura zakonski okvir."

Odgovorio je Plenković: "Prije svega kao premijer i čelnik koalicije cijenim potporu manjina našoj Vladi. Mislim da ste s tom potporom dali važan signal da manjine čine važnu sastavnicu društva i da trebaju participirati u vlasti. Zajedno smo izrađivali program, on je usluglašen na međuresornoj razini, osobno ste sudjelovali u njemu. Smatram da je broj natječaja koji je raspisan izrazito važan i koristan. Želimo da se uključite u sve što može pridonijeti obrazovanju. Ja mislim da smo do sada gledajući uspostavili kvalitetan dijalog, razumijevanje, stavili smo naglasak rješavanja problema na višu razinu."

Kajtazi mu je odgovorio da "ne može reći da je zadovoljan s odgovorom zbog problema koje imaju".

09:45 - "Saslušao sam sve što ste predložili. Pred Uskrs sam vam poslao pismo da orgaiziramo plenarnu sjednicu povodom izvještaja EK o ekonomskom stanju u Hrvatskoj. Ne znam zašto se zaobilaze takva pitanja", rekao je Ivan Lovrinović predsjedniku Sabora. Jandroković je rekao da će dobiti pisani odgovor.

Željko Jovanović je rekao da bi izvješće o radu Državnog odvjetništva trebalo na dnevnom redu biti prije nego je predviđeno.

09:42 - "Smatram da se taj zakon ne može donositi po hitnom postupku. Bilo bi obezno i nužno da se raspravi po redovitoj proceduri kroz dva čitanja", rekao je zastupnik Zekanović o ratifikaciji Istanbulske konvencije koja je uključena u dnevni red.

Arsen Bauk rekao je da je na snagu stupio novi poslovnik i da nema poslovničke mogućnosti da se zakon ne uvrsti po hitnom postupku. Prema novom poslovniku međunarodni ugovori idu u jednom čitanju i zakon će se razmotriti u ovakvoj proceduri.

09:36 - Počeo je buran tjedan na Markovu trgu. U Sabor su stigli premijer Plenković i ministri. Otvorena je 8. sjednica Sabora na početku koje je predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozdravio zastupnike i članove Vlade. Rekao je da je u konačni prijedlog dnevnog reda uvrstio 12 novih točaka.

Vruće saborsko prijepodne

Predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i njegove ministre u srijedu očekuje "vruće" saborsko prijepodne s obzirom na aktualne teme, a osobito one koje dolaze na dnevni red sjednice - Istanbulska konvencija i opoziv potpredsjednice Vlade Martine Dalić. No, i vladajući dolaze na sjednicu oboružani dogovorom oko nacrta nagodbe u Agrokoru, a postizanje nagodbe, čemu se nadaju, Plenkovićev suradnik Gordan Jandroković već je nazvao "najvećim uspjehom ove Vlade".



Upravo zbog Agrokora, oporba je u Saboru pokrenula pitanje povjerenja potpredsjednici Vlade Martine Dalić. Smatraju da je kompromitirana i da više ne može obnašati dužnost jer je, tvrde, znala da je sada bivši izvanredni povjerenik u Agrokoru, Ante Ramljak za savjetnike među ostalim angažirao i tvrtku u kojoj je radio do imenovanja (pa i malo duže). Zbog slučaja Texo Managementa i visokih savjetničkih naknada Ramljak je u konačnici i otišao iz Agrokora pa bi i Dalić, smatra oporba, trebala iz Vlade



No, Dalić ima potporu i Plenkovića i vladajućih pa je samouvjereno poručila da do opoziva neće doći. Opoziv je na redu za raspravu u četvrtak.

Dio HDZ-ovaca ne popušta Plenkoviću

Prva tema oko koje će se u Saboru lomiti koplja i to odmah nakon "aktualca" je ratifikacija Istanbulske konvencije, zbog koje ne samo da su zaratili vladajući i oporba već je njezino usvajanje podijelilo i samu vladajuću većinu i HDZ.



Vlada je usvajanjem interpretativne izjave u kojoj se ističe da odredbe Istanbulske konvencije ne sadrže obvezu uvođenja "rodne ideologije" u hrvatski pravni i obrazovni sustav uspjela smiriti dio protivnika, no Plenkoviću nije pošlo za rukom učiniti isto i u redovima vlastite stranke. Nekolicina zastupnika HDZ-a, među kojima su Davor Ivo Stier, Milan Kovač i Milijan Brkić i dalje idu "tvrdo" protiv Istanbulske, a tu su i HDZ-ovi partneri iz Hrasta kojima je konvencija također neprihvatljiva i koji su napustili koaliciju pa HDZ-ova većina u Saboru doslovce "visi" na jednom zastupniku, odnosno imaju 77 ruku.



O ratifikaciji Istanbulske konvencije Sabor će glasovati u petak, no još nije posve jasno hoće li HDZ-ovi zastupnici pri tome moći glasovati prema savjesti ili će Plenković ipak inzistirati na stranačkoj stezi. Sjednicu Kluba na kojoj će to odlučiti održat će u petak prije glasovanja. Većina oporbenjaka podržat će ratifikaciju, a protiv će sigurno biti Most.