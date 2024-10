Plenković se vratio u Sabor pa obznanio: "Porazit ćemo Hajdaša Dončića, ni AI mu neće pomoći!"

Premijer Andrej Plenković u završnom je govoru u Hrvatskom saboru, nakon godišnjeg izvješća o radu Vlade, optužio oporbu da nije spremna na suradnju i "normalne razgovore u interesu svih" te ocijenio da im je pristup zlonamjeran i diskvalificirajući.

"Ne znam zašto, došli smo u fazu da se s izvješćem ni ne počne, a već se unaprijed sije podcjenjivanje, mržnja i negativni komentari, bez da kažemo dobar dan. To nije dobro", rekao je Plenković i dodao da je s time suočen već osmu godinu.

Kad se tako kreće u dijalog, onda se prostor za suradnju i normalne razgovore u interesu svih automatski stavljaju u drugi plan. To nije odabir Vlade, to je u ovom konkretnom slučaju odabir jednog većeg dijela oporbe, ustvrdio je.

Takav pristup oporbe je, kaže Plenković, zlonamjeran i diskvalificirajući jer "crta neku katastrofu u Hrvatskoj". Za razliku od oporbe, Vlada ne smatra da živimo u bajci i da smo sve probleme riješili, ali se trude i rade. "Zato i dobivamo izbore tri puta za redom, a vi stojite u oporbi", poručio je oporbenim zastupnicima.

Porazit ćemo SDP-ovog Hajdaš Dončića, kao i njegova tri loša prethodnika

Odgovarajući na kritike SDP-ovog zastupnika Siniše Hajdaš Dončića, koji je govorio o HDZ-u kao kriminalnoj organizaciji, poručio je da se to "usudi reći čovjek čiji je bivši glavni tajnik optužen za lažiranje potpisa" te je sada predmet kaznenog procesa koji se vodi.

Donedavno su, kaže, imali glavnu aferu koja je "negdje netragom nestala" i kao da je mediji ne prepoznaju, a to je brojanje glasova na unutarstranačkim izborima SDP-a u Splitu. "Nema, ne postoji. Problem u SDP-u - šutnja. Klasični dvostruki standardi i besramne laži o HDZ-u", dodao je.

To, kako smatra, pokazuje da će smjer SDP-a i Siniše Hajdaša Dončića biti jednako loš kao što su bila loša i tri prethodnika koje su sve porazili na izborima - Peđu Grbina, Davora Bernardića i Zorana Milanovića. "Tako ćemo poraziti i Hajdaša Dončića kojem neće ni AI (umjetna inteligencija) pomoći da bude kvalitetan predsjednik SDP-a", ocijenio je. Smatra i da će SDP sada ponovno "upasti u jamu koju su sami sebi iskopali" vezano uz NATO-ove aktivnosti u Ukrajini.

Vezano uz primjedbe Marije Selak Raspudić (NZ), koja je upozorila na učinke inflacijske krize, činjenicu da su porasle cijene hrane i usluga, a cijene stambenih „kvadrata“ otišle pod oblake, Plenković je ocijenio da je "ona izgleda ne vidi što sve Vlada radi zadnje 3,5 godine" kako bi zaštitila građane od kriza (od energenata, smanjenih poreznih stopa i sl). "Mi smo bili ti koji smo spriječili veće negativne posljedice za građane i gospodarstvo, a nije riječ o aktivnostima koje je poduzela ona", rekao je.

Na optužbe Dalije Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSIP-a), koja je prozvala HDZ da Hrvatsku podriva iznutra i da su licemjeri, a predstavljaju se kao domoljubi, poručio je kako se radi o bespredmetnim uvredama, izmišljotinama više na njenu sramotu i onih koji joj daju povjerenje. "Ona je tu čvrsto dok je SDP-a, kada ne bude SDP-a više kao partnera - neće ni nje biti", rekao je. Smatra i da je Orešković "pasionirano vođena mržnjom", a bila je na čelu neke neovisne institucije - Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

"To je ozbiljan problem. To znači da na neovisne institucije dolaze ljudi koji imaju a priori izraženu mržnju do mjere koja se tek vidi nekoliko godina kasnije, a što govori da je svoj posao obavljala na način koji nije objektivan", kazao je.

