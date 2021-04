Premijer Andrej Plenković na pitanje o svojoj odgovornosti za probleme s lijekovima i veledrogerijama optužio je Novu TV da je stvarala pritisak na Vladu.

Premijera Andreja Plenkovića su novinari upitali osjeća li osobnu političku odgovornost za stanje i probleme u zdravstvu.

Na činjenicu da je dio hrvatskih bolnica ostao bez lijekova, a teško oboljeli pacijenti bez svojih terapija, dok sustav nije na vrijeme plaćao svoje račune, premijer odgovara jedino prozivajući Novu TV.

Novinarka Dnevnika Nove TV konkretno ga je pitala o odgovornosti za kašnjenje lijekova i neredovito plaćanje.

"Ma ništa nije kasnilo, umjesto da se hvale ministri jedan i drugi da su dan prije riješili problem s veledrogerijama, koje su najviše pritiskali preko vaše televizije by the way, mi se bavimo drugim temama .To su činjenice", kazao je premijer.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr