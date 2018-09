Premijer Plenković uoči sjednice Vlade u Puli komentirao je najavljeni prosvjed u Vukovaru 13.10. protiv šutnje institucija hrvatskog društva o problemu nerješavanja ratnih zločina u Vukovaru.

Rekao je da gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ovime samo daje povod onima koji žele rušiti njegovu Vladu.

"Ići na emocije onih koji su najviše stradali, u situaciji kada se zločin dogodio prije 27 godina, u ovom trenutku u ovako širim okolnostima, i davati povoda onima koji imaju vrlo jasan politički cilj da sruše parlamentarnu većinu, destabiliziraju koaliciju i u konačnici da sruše Vladu, to je jedan drugi sport", rekao je Plenković, no nije htio reći na koga točno misli.

Dodaje da je Penavi to i rekao, kao što su mu rekli i drugi članovi Predsjedništva HDZ-a.

"Nema nekažnjivosti za najteže i najbrutalnije ratne zločine koji su se dogodili u Vukovaru. S te strane imam razumijevanja za podizanje teme koju je gradonačelnik Penava prije šest dana kazao na presici. S druge strane nemam nimalo razumijevanja za tehnologiju kako je to napravio. To se tako ne radi. On kao član HDZ-a i gradonačelnik ima jednu odgovornost prema svom biračkom tijelu i temi, a drugu odgovornost prema političkoj procjeni, odabiru tajminga i načina kako da tu temu stavi u eter", kaže Plenković.

Komentirao je i zahtjeve nekih braniteljskih Udruga da HDZ prekine suradnju s Miloradom Pupovcem, rekavši da da njemu nitko neće birati partnere i određivati tko će biti dio parlamentarne većine.

"Neće nitko meni kao predsjedniku HDZ-a birati partnere i određivati tko će biti parlamentarna većina. To je sto posto i na tome stojim čvrsto da ne mogu biti čvršći", poručio je Plenković.