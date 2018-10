Premijer Plenković ovaj put nije stao u čvrstu obranu svog ministra financija oko Agrokora. Tvrdi da nije ništa znao o otkrivenim tajnim sastancima Marića i Todorića i poručuje da će ministar sve sam objasniti.

Tajni noćni sastanci Ivice Todorića i ministra financija iznenadili su i njega, tvrdi premijer.

"Je li ministar u sukobu interesa? Ne znam, ne znam o tom sastanku apsolutno ništa do jučer ujutro dok nisam pročitao tu vijest. On je rekao da će on sam to objasniti", kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

U Todorićeve tvrdnje iz bloga kako mu je Marić na sastanku rekao da se premijer snažno povezao s Knighthead fondom te da najveći utjecaj na njega ima Tena Mišetić, predsjednik vlade ne vjeruje. "To ne, to apsolutno ne. To mi je čak Marić i rekao", kazao je Plenković.

Ministar Marić ni u petak ne želi o sastancima. Državnog tajnika je poslao da zastupnicima predstavlja zakon i izbjegao dolazak u sabor.

Za Mostovce, koji su zbog Marića i izašli iz vlade, nema dvojbe da je bio u sukobu interesa. "Mislim da je Andrej Plenković već pomalo tragikomičan lik u hrvatskoj politici.On djeluje s nekom odgodom od godinu godinu i pol", smatra Nikola Grmoja, saborski zastupnik Mosta.

"Većina složna kako jest na koruptivan način"

"Trebalo mu je biti izglasano nepovjerenje u Hrvatskom saboru. Znamo zašto nije, zato što je većina složna kako jest na koruptivan način", tvrdi predsjednik Živog zida, Ivan Vilibor Sinčić.

Povjerenstvo za sukob interesa obnovilo je postupak protiv Marića baš zato jer se doznalo da je sudjelovao na sastancima o Agrokoru koje je ranije zatajio. Sada će se ispitivati i ovi najnoviji.

"Sve ono što smo dobili kao informaciju i kao saznanje, vi morate znati da to nisu činjenice na kojim mi možemo temeljiti predmet ali su dobrodošle u pokušaju rasvjetljavanja kompletne situacije", kazala je Tatijana Vučetić iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Uz premijera, i iz izvanredne uprave su nam rekli da u to vrijeme nisu znali za ove sastanke, a isto nam je rekla i bivša ministrica Dalić.

