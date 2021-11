Premijer Andrej Plenković u povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2021.

Obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. U Vukovaru na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2021. pod nazivom "Vukovar – mjesto posebnog pijeteta", sudjeluje cijeli hrvatski državni vrh pa tako i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.



''Danas se prisjećamo heroja kojima cijeli hrvatski narod duguje slobodu, demokraciju i život kakav imamo. Vukovar je Hrvatska i Hrvatska je Vukovar. To se vidi danas ovdje, to se osjeća u narodu, poštuje se Vukovar i žrtva Vukovara. On je zalog naše budućnosti i žrtva nikad neće biti zaboravljena”, poručio je Plenković.

Upravo to je i razlog da se više ulaže u Vukovar, naglasio je i pobrojao: ''Mi smo u proteklih pet godina učinili puno u financijskom i gospodarskom smislu, ali i u simboličnom smislu. Dovršen je Vodotoranj, ovo je neradni dan, Memorijalna bolnica je postala bolnica u Vukovaru. Uložili smo u infrastrukturu, brojna sredstva će biti ulagana i dalje jer želimo da Vukovar ima budućnost kakvu su zaslužili oni koji su za Hrvatsku dali najviše''.



''Mi tragamo i za više od 1800 nestalih. Ministar Tomo Medved i svi njegovi resori rade na tome, tražimo podatke od onih koji ih imaju, a to su vlasti Srbije i pojedinci koji znaju gdje su grobovi onih koji su pali za Hrvatsku'', poručio je Plenković i ponovno zahvalio svima koji su dali život za slobodu Hrvatske.

Vukovarska tajna za koju više znaju u svijetu nego kod nas: Kao ni Vučedol, ni Vukovar još nije do kraja ispričana priča

Grad na Dunavu uspješno se bori za bolju budućnost: ''Kunu se u Vukovar i daju mu crkavicu, a Vukovar nije grad koji prosi''



''Što se tiče zločina, mislim da je i jučer Državno odvjetništvo vrlo jasno kazalo da je gotovo šestina onih koji su optuženi za ratne zločine na području Hrvatske upravo s vukovarskog područja. Podnesene su optužnice protiv cijelog vrha JNA, protiv zapovjednika, protiv pojedinaca, ima više od 100 presuda, ima onih presuda koje su u odstunosti, a ima i procesa koji traju. Dio onih koji su počinili ratne zločine nije dostupan hrvatskom pravosuđu i to je problem s kojim se suočavamo stalno ali ćemo nastaviti pravnim putem goniti one koji su odgovorni za smrt brojnih branitelja i civila'', zaključio je premijer.