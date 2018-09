Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković osudio je u subotu napad na zastupnike SDSS-a Milorada Pupovca i Borisa Miloševića, poručivši kako se treba učiniti apsolutno sve da se preveniraju bilo kakve tenzije u društvu, da se prevenira govor mržnje i stigmatizacija.

"Taj napad sam osudio još jučer u priopćenju Vlade. S Pupovcem sam se čuo odmah čim sam saznao za tu vijest. On mi je objasnio okolnosti kako se to dogodilo. Očekujem od policije da istraži taj nemili događaj, da se počinitelj pronađe i adekvatno sankcionira", rekao je Plenković odgovarajući na novinarske upite nakon Izbornog sabora HDZ-ove Zajednice branitelja Gojko Šušak.

Saborski zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac i Boris Milošević napadnuti su u petak oko 14 sati na zagrebačkom Dolcu, gdje su na njih bačeni ostaci hrane.

Na novinarski upit je li ga taj napad iznenadio, te konstataciju da su zadnjih dana "Pupovca demonizirale" dijelom i neke braniteljske udruge, premijer Plenković je istaknuo kako je na današnjem Izbornom saboru HDZ-ove Zajednice branitelja Gojko Šušak jasno poručio da trebamo učiniti apsolutno sve da se preveniraju bilo kakve tenzije u društvu, da se prevenira govor mržnje i stigmatizaciju.

"Tome se snažno protivim kao predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a. Oni koji to rade moraju dobro promisliti o odgovornosti što to podrazumjeva. Gradimo Hrvatsku 2018. godine kao društvo koje je uključivo, tolerantno, u kojem većina treba štititi manjine. To je bit i to je ključ, uključujući i predstavnike srpske manjine u Hrvatskoj", poručio je.

Istaknuo je kako je politika HDZ-a sasvim jasna da visoka razina zaštite prava nacionalnih manjina moraju biti snažno ukorjenjena u našu politčku kulturu i djelovanje.

Na pitanje gdje je danas njegov zamjenik Milijan Brkić, odgovorio je da je u Trilju na obilježavanju Dana grada.

Plenković nije želio detaljnije govoriti o čemu je prethodnih dana razgovarao s Brkićem vezano uz SMS aferu, kratko rekavši kako je na to pitanje odgovorio jučer. Poručio je neka istraga o tom pitanju ide svojim tijekom, a tijela koja su za to zadužena poduzmu sve potrebne radnje kako bi se to rasvijetlilo.

Upitan je li mu upitno da vozači koji voze ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda imaju invalidske mirovine ili PTSP, kazao je kako nema saznanja o individualnim statusima. No, postoji mogućnost da ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu i invalidi su Domovinskog rata mogu sukladno zakonu obavljati poslove za koje su sposobni, dodao je.

Premijer je, upitan hoće li se sastati s istarskim županom Valterom Flegom i gradonačelnikom Pule Borisom Miletićem koji su zatražili hitan sastanak s njim o "Uljaniku", podsjetio kako su prije nedavne sjednice Vlade u Istri o tom problemu razgovarali sa svima – Od Uprave "Uljanika" do Europske komisije koja je imala primjedbe na plan restrukturiranja te tvrtke. Istaknuo je da se traži riješenje, ali i da tu još ima otvorenih pitanja.

"S svoje strane nastojimo pronaći riješenje koje bi omogućilo dugoročnu održivost rada "Uljanika" i "3. maja", ali isto tako vodimo računa i o općim interesima, proračunskim te onim što je zakonski realno", zaključio je premijer Plenković. (Hina)