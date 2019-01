Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u srijedu kako će prvo vidjeti što će o nabavi izraelskih F-16 Barak aviona na sutrašnjem sastanku reći predstavnici izraelskog Ministarstva obrane te će se nakon toga donositi odgovarajuće odluke.

"Prvo ćemo sutra vidjeti što će nam kazati predstavnici izraelskog Ministarstva obrane, a nakon toga ćemo donositi odgovarajuće odluke", rekao je Plenković upitan hoće li se ići u novi natječaj za nabavu borbenih aviona. Ponovio je kako je Hrvatska donijela odluku o odabiru aviona od postojeće četiri ponude od kojih je izraelska ponuda bila najbolja.

Istaknuo je da će, ako izraelska strana nije u stanju ispuniti ono što je obećala, Hrvatska poništiti tu odluku o odabiru.

Plenković smatra da je pravno stvar jasna i nikakva šteta nije nastala. "Mi imamo tu sve konce u svojim rukama, što se tiče naših odluka. Što se tiče odnosa između Izraela i SAD-a to je nešto drugo", kazao je novinarima prije komemoracije za nedavno umrlog glumca Ivu Gregurevića.

Rekao je kako na sutrašnjem sastanku želi jasno znati zbog čega je nešto što je bilo u redu prije godinu dana, kada smo slali posebne delegacije u Izrael i SAD, dovedeno u pitanje desetak mjeseci kasnije.

Naglasio je da je cijeli proces bio transparentan te su tražene provjere svih informacija više puta, a odluka je donesena na osnovu tadašnjih poznatih informacija. "Neke informacije koje su se pojavile u zadnje vrijeme u tom trenutku nisu bile poznate", kazao je.

Plenković je rekao da i dalje postoji strateško opredjeljenje da se zadrži sposobnost ratnog zrakoplovstva, a stvar je tehnologije odabira i onoga što je financijski priuštivo.

Komentirao i odvratnu Đakićevu ''čestitku''

Upitan za komentar izjave zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da hrvatska nema lidera kakav je on te vidi li takvog lidera u svojoj vladi, Plenković je kratko odgovorio - to je narod već odlučio. Istaknuo je kako imaju parlamentarnu većinu koja je stabilna te je uvjerljivo doneseno sve što je bilo važno za RH, hrvatsku politiku, zakone i proračun.

Na pitanje jesu li Bandiću vrata otvorena ako poželi sudjelovati u vladi, premijer je odgovorio kako to nikada nije bila tema, što je rekao i sam Bandić. Negirao je i da će to biti tema koalicijskog sastanka, već će se na njemu razgovarati o pripremi sjednice Hrvatskog sabora, Aktualnom prijepodnevu i drugim temama.

Plenković je, upitan o slučaju Ivana Đakića, sina saborskog zastupnika HDZ-a i predsjednika HVIDRA-e Josipa Đakića, ponovio da su vlada i HDZ osudili takvo ponašanje, a nadležne institucije su pokrenule odgovarajuće aktivnosti i postupke. Također, naveo je, Đakić je i istupio iz stranke.

"To osobno osuđujem i kao predsjednik vlade i stranke. Mislim i da je to krajnje neprimjereno", kazao je. Što se tiče zakonskog okvira, najavio je, to će biti u planu zakonodavnih aktivnosti za ovu godinu. Naveo je i da je Đakićevo postupanje kažnjivo i prema sadašnjim zakonima.

Na pitanje kako komentira "izmijenjeni smjer predsjednice Republike", odgovorio je kako je Kolinda Grabar-Kitarović u zadnjoj godini svog mandata te želi da ona svoju ulogu, u okviru ustavnih ovlasti, obavlja kvalitetno te da doprinos funkcioniranju institucija te gospodarskom i i socijalnom napretku svih hrvatskih građana. (Hina)