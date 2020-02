Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je odgovarao na pitanja novinara, a jedno od pitanja bilo je vezano uz komentar izabranog predsjednika Zorana Milanovića o nedolasku premijera u Rijeku na otvorenje Europske prijestolnice kulture.

Premijer Andrej Plenković odgovorio je na prozivke izabranog predsjednika Zorana Milanovića što nije u subotu prisustvovao otvorenju Europske prijestolnice kulture u Rijeci. Plenković je kazao da ne zna zašto se Milanović uopće miješa prije stupanja na dužnost.

"Nisam čuo tu izjavu, ali ne znam zašto se netko tko uopće nije stupio na dužnost miješa. Naša Vlada je podržala projekt Europske prijestolnice kulture. Ono što je meni u interesu, zahvaljujući sastancima poput jučerašnjeg, gdje sam došao u funkciji predsjedavajućeg Europskog vijeća.

Možda je to zaboravio, nije se dugo bavio time. Možda nije svjestan o čemu smo mi jučer razgovarali. Znači da ćemo ubuduće dobivati sredstva da bismo pomagali i ovakve projekte. Te trivijalne komentare uopće neću komentirati. U Rijeci su jučer bili ministrica kulture, ministar prometa, ministar turizma, moj savjetnik akademik Kusić. Fizički je neizvedivo biti i u Portugalu i u Rijeci. Nisam ja taj koji je određivao termin sastanka u Portugalu. To su smiješne stvari. Vidim da još neki lijevi aktivisti to spominju", kazao je Plenković.

Naime, izabrani predsjednik Zoran Milanović u subotu je o nedolasku premijera Plenkovića u Rijeku izjavio da je "to krug prijatelja kohezije, vezano uz pregovore o sljedećem višegodišnjem proračunskom okviru EU, da je osobno u tome sudjelovao prije sedam godina, tako da je premijer, ako je htio, to mogao preskočiti, mogao je poslati šefa kabineta."

Ministar Krstičević ostaje na mjestu ministra

Premijer Plenković nije htio komentirati kandidaturu Tomislava Karamarka. na kritike vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave kazao je da uskoro ide unutarstranačka kampanja u kojoj će biti 'otvorene sve karte' i gdje će se vidjeti tko je koliko napravio za grad Vukovar.

Za ministra obrane Damira Krstičevića kazao je da - ostaje ministar. Na pitanje novinara jesu li afere koje izlaze proteklih tjedana u javnost podmetanje, kazao je: "Imate ljudi koji imaju puno vremena, ne rade ništa, nego gledaju kako podmetati drugome i prenositi trivije".

Premijer Andrej Plenković kazao je da je Hrvatska u potpunosti spremna za koronavirus te da je sve pod kontrolom te da nema panike. "Pokrenuli smo sve mehanizme, u tijeku smo sa zbivanjima i s onim što radi Svjetska zdravstvena organizacija", dodao je.