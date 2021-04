Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na aktualnom prijepodnevu u Saboru. Nakon toga, odgovarao je na pitanja novinara.

Zastupnici u Saboru tijekom prijepodneva rešetali su pitanjima ministre i premijera Andreja Plenkovića. Hrvatski sabor je aktualnim prijepodnevom započeo novu sjednicu koja će trajati do sredine srpnja.

O ponovnom privođenju Dragana Kovačevića rekao je: "Sve o tom slučaju hrvatskoj javnosti trebaju kazati USKOK i DORH. Ne bih ništa dodao, to oni moraju tumačiti javnosti. I mene zanima".

Osvrnuo se na cjepivo AstraZenece: "Sazvao sam sve uključene u tu temu, sazvana je i video konferencija europskih ministara zdravstva. Najvažnije je da nema različitih praksi jer to ruši reputaciju cjepiva. Prvo smo imali ogromnu sigurnost da će oni biti prvi s najvećim količinama. Nakon toga je došlo do problema u istraživanju pa proizvodnom procesu… Sve je to djelovalo na dio ljudi. Potom je bilo poteškoća s isporukom, pa preporuka za ljude ispod 65, pa neke zemlje suspendiraju… Ta velika kakofonija kod dijela ljudi dovela je do toga da dio sugrađana ne želi primiti cjepivo, a to nije ugodna situacija".

O cjepivu AstraZenece navodi da je Hrvatska do 31. 3. trebala dobiti 1,7 milijuna doza.

"Samo s tim bi procijepili 800 tisuća ljudi. Do 30.6. ćemo imati oko 2,6 milijuna doza. Ako ljudi ne budu htjeli primati cjepivo, opet ćemo imati problem. Da smo naručivali od svake farmaceutske kompanije 100 posto i da je hrvatska platila 25 milijuna doza, onda bi sva pitanja bila o tome čiji se novac troši za cjepivo koje ne treba", rekao je Plenković.

Na pitanje novinara o borbenim avionima, Plenković kaže da i Grčka kupuje borbene avione. "To je proces koji traje. Francuska ima dovoljno aviona. Što se rokova tiče, u siječnju sam rekao da nije trenutak. Uzet ćemo si još neko vrijeme da o tome odlučimo", rekao je Plenković.

Na pitanje novinara o objavi predsjednika Zorana Milanovića u kojoj on traži izdvajanje socijalne skrbi u posebno ministarstvo, rekao je: "Bio je u ranije grozan slučaj u Slavonskom Brodu. Mislite da bi se to spriječilo da su ministarstva bila odvojena? U ovom slučaju gdje je malodobna djevojčica vraćena u svoju biološku obitelj, ne samo što je bilo fatalno, nego je bila loša odluka. Netko za to treba snositi odgovornost, vrlo je precizno ovdje. Odgovornost treba snositi onaj tko se bavio tim slučajem. Ne znam kako može držati tezu da ministar treba odgovarati, to je toliko banalno. Treba snositi odgovornost netko tko je donio pogrešnu procjenu", kazao je Plenković. "Ja sam zgrožen i ne mogu reći koliko mi je žao što se to dogodilo", dodao je.

Za preminulo dijete iz Nove Gradiške navodi da se treba utvrditi odgovornost. "Kad nemate argumenata, ljudi izlaze s banalnim tezama. Zašto Aladrović ne mogao voditi resor? U ovom slučaju gdje je djevojčica vraćena u biološku obitelj, sasvim je očito da je taj povratak bio loša odluka, za tu vrstu profesionalne odluke netko mora snositi odgovornost. Odgovornost treba tražiti kod onoga tko se bavio tim slučajem.

Kako bi ministar to znao? Nikakve veze to nema što je to u njegovom resoru. To simplificira stvari. Treba utvrditi preciznu odgovornost. Od slučaja na Pagu se promijenilo dosta toga. Išli smo za tim da se ojača sustav socijalne skrbi", rekao je Plenković.

"Radili smo na tome da socijalne radnike koji su bili u podređenom položaju dignemo. Podigli smo im plaće i osjećaj sigurnosti, sada imaju zaštitu, prije nisu imali", rekao je Plenković.

"Nažalost, problema ima, disfunkcionalnih obitelji ima, groznih postupaka roditelja ima, a oni će odgovarati. Ne mogu opisati koliko mi je žao zbog toga", dodao je.