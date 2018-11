Premijer Andrej Plenković je najavio podizanje minimalne plaće u Hrvatskoj.

Nakon sastanka Kluba HDZ-a, predsjednik Vlade Andrej Plenković je najavio podizanje minimalne plaće u Hrvatskoj.

"Važna poruka je nova odluka o pozidanju minimalne plaće koju ću objaviti u petak na Vladi. To je bitna poruka za što dostojanstveniji život za one koji imaju najmanje plaće u Hrvatskoj uz odgovarajuće kompenzacijske mjere poslodavcima. Mislim da će to biti dobra mjera koju ćemo sutra na sjednici Vlade i usvojiti", kazao je Plenković.

Na pitanje o kolikom povećanju minimalca se radi, odgovorio je: "Dopustite da dio zadržim za sutra, kada ću održati uvodnu riječ na Vladi. To će biti dio ekskluzive". Kazao je da su na sastanku koji je održan u četvrtak riješili sva pitanja oko proračunu, amandmanima, o "svemu što će se događati i petak".

"Politička utakmica svaki dan"

Posljednja događanja i priopćenje iz Ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je najodlučnije odbacila bilo kakve konstrukcije o njezinoj navodnoj umiješanosti u navodno rušenje Vlade Andreja Plenkovića i još 26. listopada je predsjedniku Vlade predložila sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, kazao je: "Mi smo u političkoj utakmici svaki dan. Kad bih gledao koliko udara stiže sa svih strana, mogao bih reći da svaki dan imam buru ili neki ozbiljniji vjetar".

Dodao je kako posljednje priopćenje nije doživio kao udar na njega, za razliku od afere SMS od prije nekoliko mjeseci. "Politički uvijek možemo raspravljati o svemu, no u Hrvatskoj postoje tijela koja trebaju rješavati ovakve probleme. Ovo nije ništa novo što se inače ne događa u političkom životu", dodao je.

O sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost je kazao kako ona mora biti u cijelosti spremna te da bi se ona mogla održati tijekom prosinca. Ističe kako su istrage tajne te da nitko, osim istražitelja, ne bi smio imati saznanja o tijeku istrage.