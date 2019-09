Pred početak zasjedanja Sabora, koji svoju jesensku sjednicu počinje aktualnim prijepodnevom u srijedu, premijer Andrej Plenković je održao konferenciju za novinare na kojoj je odgovarao na pitanja novinara.

Upitan za komentar o uhićenju novinara Indexa Gordana Duhačeka kazao je da je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zatražio izvješće o tome što se dogodilo.

"Malo sam zbog brojnih sastanaka slabo pratio komentare, no imam dojam da je nevjerojatna lakoća optuživanja Vlade, državnog vrha kao nekog tko orkestrira policiju, a da bi se nekog uhitilo. To će sve postati štosevi kroz koji dan", kazao je premijer Plenković. "Moj je stav vrlo jasan, bez obzira je li tu došlo do kršenja zakona, propisa, treba uvijek s posebnim obzirom tretirati predstavnike medija, novinare, za svaku izgovorenu riječ ili napisani bilo kakav tekst", dodao je.

Podsjetimo, zagrebačka policija privela je u ponedjeljak u zračnoj luci Franjo Tuđman novinara portala Index.hr Gordana Duhačeka zbog neodazivanja na poziv da dođe na razgovor. Novinaru je u subotu na jednom graničnom prijelazu uručen poziv da pristupi na ispitivanje, a kako se nije u dogovoreno vrijeme javio u policijsku postaju, zagrebačka granična policija uhitila ga je kada je pokušao napustiti Hrvatsku, tvrdi policija.

Policija je priopćila i da je ranije, tijekom kriminalističkog istraživanja koje je započelo u kolovozu, u više navrata utvrdila da Duhaček ne živi na adresi prijavljenog prebivališta u Zagrebu te da je, osim zbog spornih objava na Twitteru, novinar i zbog toga priveden Prekršajnom sudu. Zbog objave u kojoj je napisao akronim ACAB, nepravomoćno je proglašen krivim, za što je predviđena novčana kazna koja će mu biti umanjena za 300 kuna jer je dan proveo u zatvoru. Presuda zbog satiričke obrade pjesme ''Vilo Velebita'' bit će donesena u četvrtak.