Nastavlja se afera sa spornim fotografijama ministra Tolušića. Premijer Plenković u Davosu je na Svjetskom gospodarskom forumu novinarima pohvalio sigurnosno obavještajnu agenciju u slučaju spornih fotografija potpredsjednika Vlade.

"Da se to nije provjerilo i da se izašlo u javnost s tezom da je istina tražila bi se ostavka cijele Vlade", smatra Plenković. Kritičarima poručuje kako lakonski komentiraju stvari o kojima nemaju pojma. Odbacuje optužbe da iza svega stoji Vlada.

"Sada kada je služba napravila odličan posao, prevenirala jednu izmišljenu krizu i kada je ovaj tjednik opisao što se sve radi da se nekome ne podmeće, onda je to problem.

Čvrsto stojim u obrani integriteta jednoga od kolega ministara. Kako bi to bilo da je njegova obitelj dobila informaciju kao da je to istina pa da mjesecima to kasnije istražujemo pa se uspostavi da nije, što biste vi rekli njegovim kćerkama, njegovoj supruzi, njegovim roditeljima. Tu je bit", poručuje premijer dodajući i kako u javnosti i jednom dijelu medija izostaje senzibilitet prema ministrovoj obitelji zbog ovog slučaja.

Plenković na Svjetskom gospodarskom forumu

Premijer Plenković u Daovsu sudjeluje na Svjetskom gospodarskom forumu. U četvrtak i petak imat će niz bilateralnih susreta s političarima i gospodarstvenicima. Uoči puta najavio je kako od sastanaka očekuje i konkretne rezultate. Ovogodišnji Forum obilježio je izostanak brojnih svjetskih političkih lidera, od američkog predsjednika Trumpa, britanske premijerke Therese May, pa do francuskog predsjednika Macrona.

"Na ovakvom forumu velikih razmjera, brojne globalne kompanije traže kontakte sa liderima, žele vidjeti kako oni sa svojom društvenom odgovornošću mogu pomoći prisutnosti njihovih kompanija u pojedinim državama", objasnio je premijer.

