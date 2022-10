U povodu češkog predsjedanja Vijećem Europske unije predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković održao je u petak redoviti polugodišnji sastanak s veleposlanicima zemalja članica EU-a.

"Prošli smo posljednje korake za ulazak u Schengenski prostor što je od velikog značaja za hrvatske građane", kazao je premijer.

Na upravo objavljenih 13% rasta inflacije, rekao je "možemo biti zadovoljni. Našim mjerama smo limitirali rast inflacije, brojne članice EU imaju i do 15% mjesečnu inflaciju, a ukupne mjere koje smo poduzeli od limitiranja cijena do subvencioniranja, pogodnosti i niza mjera, mislim da smo uspjeli dobro konsolidirati situaciju", rekao je Plenković.

"Za nas proces pilotima ne postoji"

Govoreći o suđenju pilotima, kazao je kako je to "za nas nepostojeći proces, farsa, orkestriran potez 20 godina kasnije. To za nas ne postoji. Nebitno je da nije stigla optužnica, ako vi to hoćete pratiti, možete, ali to za nas ne postoji. Ako dođe do presude, neće se dogoditi ništa jer mi taj proces ne priznajemo", rekao je premijer.

Što se tiče posjeta Porfirija, kazao je da ne zna što će tamo biti i zašto je odabran baš taj datum. "Znam da je to i godišnjica pogibije Blage Zadre i nije Hrvatska birala taj datum dolaska Porfirija. Ne mogu reći da je taj datum dobar ili nije, ali što bi se više približili Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata, to ne bi bilo dobro".

"Milanovićevi mališani za pregled"

"Milanović i Kovačević su bliski prijatelji i on s tako bliskim prijateljem ide u "Bužu" dva dana nakon potresa, to vam govori o nenormalnom ponašanju. Mi smo se na taj odvratan i oduran diskurs navilki i njegovo nenormalno ponašanje datira od uhućenja Konačevića. Milanovićevi mališani, ova ekipa za pregled iz Mosta, za liječnički pregled, gro ih je isto išlo u Bužu, pitajte tko je sve bio tamo", izjavio je premijer.