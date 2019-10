Ministarstvo za pitanja branitelja Federacije Bosne i Hercegovine od ponedjeljka je učinilo dostupnim popis svih osoba koje su do sada registrirane kao ratni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane (HVO) ili Armije BiH, a i taj nepotpuni popis iznenadio je činjenicom da je na njemu više od pola milijuna imena, objavili su lokalni mediji.

Na mrežnim stranicama Ministarstva za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata Federacije BiH omogućena je pretraga po imenu i prezimenu i nema cjelovite brojke o tome koliko je osoba upisano u braniteljski popis, no portal lista "Dnevni avaz" tvrdi kako ih ima gotovo 600 tisuća.

Predstavnik jedne od udruga koje okupljaju razvojačene pripadnike Armije BiH Hamza Krkalić, koji je i sam sudjelovao u izradi registra, kazao je kako na tom popisu sada ima svakakvih osoba pa će tek uslijediti provjere kako bi se razdvojili pravi od "lažnih" branitelja.

"U registru su sada svi, i oni koji su bili jedan dan na crti i koji su bili svo vrijeme, nalaze se i borci, i namjenska industrija, i oni koji su bili u civilnoj zaštiti. To će se razdvajati i to mora biti urađeno do veljače. E, tu ćemo vidjeti koliko je stvarno boraca. Ovako se svi vode pod Armijom RBiH ili HVO-om. Tek kada se razdvoji, moći će se vidjeti ima li u registru lažnih boraca koji kao borci ostvaruju prava", kazao je Krkalić.

Sličnog je mišljenja i Drago Grbavac, predsjednik udruge Zaboravljenih branitelja HVO.

On je u izjavi za portal Klix ustvrdio kako je stvaran broj pripadnika Armije RBiH i HVO-a na kraju rata zajedno iznosio oko 300 tisuća, a sada ih je dvostruko više sugerirajući kako su se te brojke u proteklim godinama očevidno "napuhivale".

"Sam čin objave (registra) mi pozdravljamo i dobro je da nešto postoji, ali nije to ono što smo mi očekivali i što je trebalo napraviti. Bolji pristup bi bio da je registar pravljen 'iz baze' a ne nametan s vrha. Posebno je zanimljiv veliki broj žena", kazao je Grbavac.

Nakon što je podatak o dostupnosti registra branitelja objavljen, mrežna stranica na kojoj je moguće provjeriti podatke po imenima je "pala" zbog prevelikog zanimanja.

No novinari su prije toga uspjeli dospjeti do podataka o nekim "zvučnim" imenima.

U registru je kao pripadnik Armije BiH s ratnim stažom od čak 1475 dana sadašni predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić. Po ratnim ga zaslugama, makar na papiru, u stopu prati predsjednik HDZ BiH Dragan Čović, za kojega stoji da je u redovima HVO proveo 1410 dana.

Gotovo podjednak ratni staž ima i HDZ-ov predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, za kojega je navedeno da je pripadnik HVO-a bio 1470 dana, baš kao i aktualna ministrica obrane BiH Marina Pendeš, također iz HDZ-a.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović u Armiji BiH bio je 675 dana, dok je potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović ratovala 1327 dana u redovima Armije BiH.

O Bakiru Izetbegoviću, predsjedniku Stranke demokratske akcije (SDA), čiji su članovi Džaferović i Mahmutbegović, u registru nema nikakvih podataka, kao no i lideru Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudinu Radončiću.

Uspostava jedinstvenog registra branitelja bio je jedan od zahtjeva iz provjeda braniteljskih udruga ranije ove godine. (Hina)