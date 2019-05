Predstavnici sindikata okupljeni u Inicijativu ''67 je previše'' osvrnuli su se na odluku Ustavnog suda prema kojoj neće postupati po pitanju financiranja spotova o cjelovitoj mirovinskoj reformi kao i na objavu Zavoda za mirovinsko osiguranje o trošku od 45 milijardi kuna za proračun, koliko bi značio uspjeh referenduma.

Smatraju kako je odluka Ustavnog suda neobjektivna i pristrana te daje Vladi za pravo da nastavi s antireferendumskom kampanjom. Projekcije HZMO-a nazvali su nepredvidivima i samim time nerealnima. Vilim Ribić iz Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja prokomentirao je da je ovo potpuno neozbiljan posao.

„Ako to tako bude, mislim da mi kao nacija najbolje da napravimo kolektivno samoubojstvo, na čelu s Vladom. Nezamislivo je da imamo rast u idućih 21 godinu od 1,1 posto i to je pretpostavka od koje oni polaze u svojoj kalkukaciji, dakle to je potpuno neozbiljan posao, to je ki bi da bi, to je gatanje“, kaže Ribić.

