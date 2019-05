Predstavnici Inicijative ''67 je previše'' objavili su u srijedu da su da su do sada prikupili 306.744 potpisa, što još uvijek nije dovoljno, javlja N1.

Dva dana ranije iz Inicijative su kazali da je loš odaziv ljudi na prikupljanje potpise.

U ponedjeljak su kazali da su prikupili 247.835 potpisa za referendum, a danas je u trenutku razgovora s medijima ta brojka narasla na 306.744 od 373.568 potrebnih potpisa.

''Bitno je da ti podaci kontinuirano rastu i pristižu iz minute u minutu. Odaziv je bolji nego prije dva dana, no to i dalje nije dovoljno, nije ono što smo si zacrtali'', kazao je Antonio Pavada iz Inicijative ''67 je previše''.

Ispričali su se i onim građanima koji bi željeli potpisati za referendum, no to ne mogu jer neki gradonačelnici ne dopuštaju prikupljanje potpisa. "U Sisku, gdje je gradonačelnica SDP-ova, dan nam je samo jedan štand. Vjerojatno zbog unutarstranačkih sukoba, ali to se slama preko naših leđa. U Varaždinu gradonačelnik Čehok ne dozvoljava prikupljanje potpisa. U bolnici ravnatelj ne dopušta prikupljati potpise. Kako građani koji idu u bolnicu u Varaždinu mogu izraziti svoje mišljenje i dati svoj potpi?" rekao je Pavada.