Milanović odgovorio Anušiću: "Njegove riječi su me iznenadile. Što se promijenilo?"

Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je na izjavu ministra obrane Ivana Anušića u slučaju korištenja vojih helikoptera za prijevoz predsjednika.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Ministar obrane, gospodin Anušić, objavio je jučer kako nije zadovoljan našom suradnjom. I spominje probleme u vojsci koji se zbog toga ne mogu riješiti.

Njegove riječi su me iznenadile jer u proteklih devet mjeseci, koliko je on ministar, mi smo dobro surađivali. Bolje rečeno, surađivali smo i donosili odluke na način kako je to i predviđeno hrvatskim Ustavom i zakonima.

Od ministra obrane takvu suradnju jedino sam i očekivao, jer sam se i sam u našoj suradnji vodio isključivo slovom i duhom Ustava i zakona.

Ministar obrane niti jednom do sada nije se požalio na suradnju, niti mi je ukazao na bilo kakav problem u toj suradnji. A imao je prilika za to, jer smo se puno puta susreli i razgovarali.

Volio bih zato čuti od ministra - što se to promijenilo u zadnjih mjesec dana? Ja mogu samo naslućivati i nekako mi se čini – a nisam jedini - da nezadovoljstvo ministra Anušića našom suradnjom koincidira baš nekako s početkom kampanje gospodina Primorca. A to može samo značiti da se i ministar Anušić bespogovorno stavio na uslugu Andreju Plenkoviću u njegovoj uzaludnoj namjeri da, ne birajući sredstva, pod svoju kontrolu stavi i instituciju predsjednika države.

Nije dobro ako zbog političke kampanje ministar obrane – bilo svojevoljno, ili izvršavajući Plenkovićeve naloge - dovodi u pitanje ustavnu suradnju s predsjednikom države. Zna se - da me i ministar dobro razumije - tko je vrhovni zapovjednik OSRH, a ukoliko ministar obrane doista ima potrebu nešto mi reći o stanju u Hrvatskoj vojsci, zna se i gdje me može naći.", napisao je Milanović.

