Novi udarac na gospodarstvo na istoku zemlje - Slavonija ostaje bez još jedne velike proizvodnje. Tvrtka Meggle objavila je kako gasi svoje pogone u Osijeku te nastavlja poslovanje u Srbiji i BiH.

Svoje poslovanje, tvrtka s tradicijom u proizvodnji mlijeka od 1949., u Osijeku trebala bi zaključiti do kraja godine, što znači da će 160 radnika ostati bez posla, ali i 200 kooperanata, malih OPG-ova od kojih je Meggle otkupljivao mlijeko. Kooperanti još o tome nisu osobno obaviješteni, ne znaju datum do kada će još poslovati te su u šoku.



Vodstvo tvrtke sljedeći utorak sastat će se s ministricom poljoprivrede. Ministrica ističe kako imaju rješenje za kooperante, no problem je u 160 radnika koji ostaju bez radnog mjesta, iako im tvrtka obećava poštene otpremnine.

Predsjednik Zoran Milanović na pitanje novinara što on može napraviti u ovoj situaciji za Hrvatsku te hoće li, i može li, iskoristiti svoje ovlasti i putem gospodarske diplomacije pridonijeti jačanju i privlačenju stranih investicija u Hrvatsku, odgovara: "To ne mogu, to zaista ne mogu i bio bih ozbiljan šarlatan kad bih ikada davao nade da takvo nešto mogu napraviti. Ono što mogu i što radim je kad odem, recimo, u Austriju - da pozovem ljude da dođu u Hrvatsku, da govorim stvari koje su u hrvatskom interesu, da neke stvari prešutim, da neke stvari s kojima se ne slažem propustim reći u Beču, naprimjer, ali kad se vratim u Hrvatsku moramo o tim stvarima razgovarati".

"To je moj posao, to su moje ovlasti, i to je moja misija, ako baš hoćete. Žao mi je ako tvornica Meggle zaustavlja proizvodnju, ali to je stvar Vlade. Godina će biti teška, proračunski manjak će biti ogroman", dodao je Milanović.

