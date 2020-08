Predsjednik Republike Zoran Milanović komentirao je svoj put u Albaniju zbog čega se njegov Ured već očitovao Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa.

Naime, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa tražit će od Ureda predsjednika dodatna pojašnjenja i dokumentaciju koja se tiče boravka Milanovića u Albaniji polovicom kolovoza.

Naime, nisu zadovoljni očitovanjem iz kojeg proizlazi da je ondje bio u sklopu svojih predsjedničkih obveza jer je prvo rečeno da je bio privatno.

Nakon sjednice Vijeća predsjednika RH za energetsku tranziciju, Milanović je dodatno pojašanjavao svoj put.

Kazao je da je javnost znala za njegov put u Albaniju, ali da je put omaškom tituliran kao privatni.

"Išao sam službeno"

"Veleposlanstvo zna da sam bio tamo. Išao sam u službeni posjet, koji smo greškom deklarirali kao privatni. Jedino je privatno kada idem na skijanje, ali i tada je o tome obavješteno veleposlanstvo, ja se privatno ne mogu ni kretati. Moj odlazak u Albaniju nije jedino mjesto na koje sam pozvan ovo ljeto i nije zadnji put na tom brodu, to je državni posao i moja dužnost. Ispričavam se na omašci", kazao je predsjednik i dodao:

"Ne želim prkositi Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa. Dokumentaciju imaju u MORH-u. Nisam ništa skrivao, a greškom sam naveo da je privatno", kazao je i naglasio da će o putu u Albaniju pričati i s premijerom.

"Naravno da Vlada ne može konkretno znati o čemu sam razgovarao. Nije nužno da znamo sve, nego da se koordiniramo i da gledamo zajedničke pravce".

"Mislio sam svoju majku povesti na putovanje"

Slučaj oko njegovog puta nazvao je sitnim skandaliranjem.

Ponovio je kako je njegov sastanak u Albaniji bio u potpunosti služben. "Za to postoji proračun i to je sve. Već 20 godina stvari funkcioniraju na isti način. I onda slušam razno razne mudrijaše koji kažu, što, da sam išao tamo privatno? Kada je pitanje helikoptera, onda je to pitanje za MUP i osiguranje. Oni kažu kada", rekao je.

Napomenuo je kako je on štićena osoba i da su neki podaci zbog toga tajni ili bi barem takvi trebali biti.

"Mislio sam svoju majku povesti na putovanje, ali pitanje da li bi ona to izdržala", kazao je.

"Helikopteri će letiti samnom ili bez mene", objasnio je svoje putovanje Milanović.

Predsjednik kaže da se njegovo putovanje ne može uspoređivati s putovanjem njegove prethodnice. "Insinuirate mi da sam putovao privatno, a putovanje je bilo službeno. Tu su činjenice koje su neoborive. Što se tiče dokumenata, neka Povjerenstvo kaže koje dokumente. Nema dnevnica, jer ja ne uzimam dnevnice. Tu su ljudi koji su bili samnom, osiguranje. To što niste dobili fotografije, nećete ih ni dobiti, jer ja tako ne funkcioniram. Mora postojati elementarni respekt", dodao je.

Kazao je i da je reazlika između bivše predjednice i njega enormna.

"Ona se nije sastala ni skim, ona je naknadno dokazivala putovanje". Rekao je i da je razlika među njima za 180 stupnjeva.