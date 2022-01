Ministar obrane Mario Banožić komentirao je uoči sjednice Vlade projekt Bradley.

Ministar obrane Mario Banožić govorio je u srijedu o ponudi SAD-a za opremanje Hrvatske vojske borbenim vozilima pješaštva Bradley.

''Kod slučaja Bradley se dogodilo to da američka vlada daje dio donaciju, a jedan dio plaća Hrvatska. To je u riječ o iznosu od 45 milijuna dolara koji dolaze od američke vlade, a iz Hrvatske 135 milijuna dolara. Uvodi se određeni tip vozila gdje je niža razina opremljenosti nego što je to prvotno dogovoreno. Kod te razine opremljenosti bi na tome radila tvrtka Đuro Đaković da se dovede u stanje opremljenosti kakvo bi koristila Republika Hrvatska'', kaže.

Dodaje da je ''Amerika bila i bit će naš najveći saveznik''. ''Imamo 25 godina suradnje s Nacionalnom gardom Minnesote koja koristi Bradley vozila u drugoj verziji nego Hrvatska. Riječ je isključivo o verziji vozila koja je u uporabi u američkoj vojsci. Mišljenja smo da se dosad stavljao naglasak na modernizaciju vozila. Volio bih da to riješimo kroz studiju izvedivosti gdje se jasno kaže kada se što radi. Sada to pokušavamo riješiti kroz konstantne sastanke'', rekao je ministar i dodao da o projektu Bradley ne ovisi budućnost hrvatsko-američkih odnosa.

Odgovorio je i na navode predsjednika Zorana Milanovića da se s odlukom oteže zbog osobnih interesa, s obzirom na to da je ponuda stigla prije pet godina, a ističe posljednji mjesec za odluku. ''Ja bih rekao da radimo proces onako kako trebao raditi. Oni koji pričaju o tome da netko oteže neka kaže kakav oni interes imaju u tome da nas požuruju'', kaže.

''Pojedini političari moraju shvatiti da, kada je riječ o Ministarstvu obrane, nema dnevne politike. Po tom načelu pristupam ja kao ministar resora i cijela Vlada. Očito je da pojedini političari mogu ispaljivati ovakve teme jer ne pridonose donošenju ovakve odluke'', poručio je.

Na pitanje o tvrtki Đuri Đaković, koja bi bila zadužena za opremanje i održavanje vozila, Banožić kaže da je riječ o vozilima koja nisu u uoprabi europskih zemalja, ali ih se koristi u mirovnim misijama u Europi, pa bi Đuro Đaković imao što raditi.

''Vjerujem da bi oni onda imali buduća ulaganja. Što se tiče suvlasničke strukture i što oni misle, mislim da to treba biti Hrvatskoj u interesu gospodarskog stajališta. Ali mene kao ministra obrane mora interesirati kako će se dalje aplicirati sredstva po pitanju proračuna jer morao ulagati i u druge projekte. Nije mi u interesu da 2024. ili 2025. godinekažem da trebam još milijardi da uložim u ovo vozilo'', rekao je.