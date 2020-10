Predsjednik Zoran Milanović ponovno je pisao na društvenoj mreži. Navodi da je nezadovoljan odgovorima na svoja pitanja, ali i da se bori za punu odgovornost za izrečene riječi.

Predsjednik Zoran Milanović na Facebooku je naveo da na neka svoja pitanja nije dobio odgovore od premijera. Dapače, proziva ga da je "upregnuo" rijetke HDZ-ovce spremne na, kako je napisao, stalno ponižavanje u javnom prostoru.

Ističe da svojim statusom na društvenoj mreži nije krenuo u prepucavanje, već u borbu za odgovornost za svaku napisanu riječ.



Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Umjesto da herojski zec odgovori na jednostavno pitanje: za što me to točno optužio, odnosno što je točno mislio kada je rekao da sam mržnju prije svih posijao baš ja, i to još 2016., on upreže u svoja kola rijetke hadezeovce koji su se, ne bi li opravdali njegove ludorije, pripravni uvijek i stalno ponižavati u javnom prostoru. Jučer je to bila ministrica hmm kulture koja je u očajničkom pokušaju da iz blata iščupa svog gospodara, kao opravdanje i obrazloženje za njegovu monstruoznu insinuaciju pokušala podvaliti jednu banalnu, ilegalno snimljenu zafrkanciju iz kolovoza 2016.

Onome ili onoj tko dokaže kauzalnu vezu između te gluposti, jedne sasvim banalne istine koja nikome ne bi trebala smetati, i mržnje, pa makar to bilo i u forenzičkim tragovima, pripast će Nobelova nagrada za logiku. Ponuđeni odgovor nije odgovor. Idemo dalje.

Jučerašnji primjer samouništenja, čin žrtvovanja u maniri crnih udovica, u kojem jedna žena samoubilački ispunjava prohtjeve svog sredovječnog gospodara i zlostavljača, sjajan je primjer i upozorenje mladim ženama i djevojkama kako se ne smiju ponašati žele li zadržati dostojanstvo i svoj intimni socijalni prostor. Držite distancu!



I ne, ovo nije nikakvo prepucavanje, kako to uporno i lažno prikazuje dio posrednika u javnom prostoru, ovo je borba za punu odgovornost za izrečenu riječ. Kako pametnu, tako i glupu", napisao je Milanović na Facebooku.