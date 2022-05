Predsjednik Zoran MIlanović sudjeluje na Job Fairu u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Predsjednik Zoran Milanović bio je na otvorenju 15. sajma poslova Job Fair u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Centra karijera FER-a, Saveza Studenata FER-a i Kluba studenata elektrotehnike (KSET).

Nakon otvorenja, Milanović je obišao štandove na Sajmu poslova.

Na pitanje o Orbanu kaže da ima puno važnijih tema, da je Orban živopisan, a da ga je Plenković uvijek uzimao pod zaštitu.

"On je dobio sad izbore, ne mogu to promijeniti, i da hoću, a neću, a te njegove opsesije su dio repertuara, to nije opasnost za Hrvatsku", kazao je Milanović.

"On očito ima neke komplekse s tim, ne doživljavam ga ozbiljno. On je izabran da bi se borio za svoju zemlju", naglasio je.

Pojasnio je zašto nije bio jučer s Pahorom. Kaže da je radio na nekim važnim dokumentima vezanim za BiH. "Bio sam radno angažiran na pripremi nekih dokumenata, eto radio sam".

EU fondove nazvao je milostinjom.

Orban je nedavno izjavio da njegova zemlja ne bi imala problema s embargom na uvoz ruske nafte da "joj nisu oduzeli more", aludirajući na hrvatsku obalu čiji su dijelovi nekoć bili u sastavu Ugarske.

Jeste li čuli nekad Austrijance da plaču što su ostali bez mora, rekao je Milanović.

Kaže da je Plenković uvijek štitio Orbana, ponovio je da se Orban borio za interese Mađarske i da je izabran da bi se borio za svoju zemlju.

"HDZ se bori drugačije. Ovi karijeristi koji gledaju da se nikom ne zamjere, pa da dobiju bolji posao u Komisju. Hrvatska je talac karijerista. Da se potrebe Hrvata u BiH ignoriraju. Ja ću učiniti sve"

Govorio je o blokadi Finske. "Ljudi netko vas gleda. Razmišljajte što radite. A što se tiče da sam usamljeni jahač. NIsam usamljeni jahač, a nisam ni Kozak", kazao je.