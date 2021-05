Predsjednik Republike Zoran Milanović boravit će popodne u Koprivnici.

Predsjednik Republike sudjelovat će na svečanom programu u prigodi početka radova na izgradnji nove osnovne škole na gradskom području Podolice u Koprivnici.

Predviđeno je njegovo prigodno obraćanje.

Milanović je posljednji put na novinarska pitanja odgovarao u nedjelju u Đakovu gdje je, međuostalim, komentirao i Vladinu ideju o djelomičnoj zabrani rada nedjeljom.

"To je predizborna finta. Ništa se neće promijeniti. Nama fali radnika, ljudi rade do iznemoglosti. To se radi o radu shopping centara, to bih volio zabraniti, ali to se ne može. Ja sad imam problem da nekom određujem kad će ići tamo. Ja nedjeljom ne idem, ali imam taj luksuz, puno ljudi nema", rekao je Milanović.