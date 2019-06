Nakon silnih turbulentnih događanja i izlazaka iz stranke predsjednik Živoga zida Ivan Vilibor Sinčić dao je održao je konferenciju za novinare na kojoj je zabranio novinarska pitanja.

''Iza nas su dani koji nisu laki za nas. Prošao sam veliki dio Hrvatske, mnogi su u šoku i nevjerici i ne vjeruju da se ovo dogodilo. Međutim, dogodilo se. Politika je borba na duge staze'', rekao je uvodno šef stranke. Dodao je da će se uskoro znati što je istina. Kaže da je spreman prijeći preko svega što je bilo. ''Svatko je tvorac svoje sreće i nek' mu je sa srećom'', rekao je.

Sinčić je pozvao sve zainteresirane da se pridruže platformi. ''Predstavio bih nove saborske zastupnike, kolegu Damjana i kolegicu Snježanu'', rekao je Sinčić i najavio da ćemo više o njima čuti idući tjedan. Nije htio reći niti njihova prezimena.

Naglasio je da se nastavlja reorganizacija stranke. ''Nastavljamo s radom, to traže naši građani i naši birači. Onima koji su željeli da Živi zid nestane s političke scene poručujem da će biti jako tužni. Nije gotovo, bit ćemo još jači'', rekao je. ''Živi zid je pobjednička stranka i to ćemo biti opet'', rekao je podsjetivši da je stranku 2015. s nula mandata doveo do osam. ''I opet ću tako, do 8, 20, 50...koliko bude trebalo'', rekao je i napustio dvoranu u kojoj su novinari očekivali još neke odgovore i objašnjenja, ali ih nisu dobili. Jer Živi zid.

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo u srijedu je jednoglasno donijelo odluku o prestanku mirovanja zastupničkog mandata Vladimire Palfi Sinčić te istodobno prestanku mandata njezina zamjenika Branimira Bunjca, koji je prošli petak napustio stranku.