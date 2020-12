Koronakriza odrazila se na medijsko tržište. Upravo u ovoj turbulentnoj 2020. Nova TV slavi svojih 20 godina. O izazovima iza nas i onima pred nama govorio je Dražen Mavrić, predsjednik uprave Nove TV.

Nova TV slavi 20 godina postojanja. Predsjednik Uprave najjače medijske kuće Dražen Mavrić za Dnevnik Nove TV kazao je kako je upravo 2020. godina bila vrlo izazovna.

"2020. je vrlo izazovna godina, općenito za društvo i medijsku industriju, nije dobro izgledalo u drugom kvartalu, padali su budžeti, ali sa zadovoljstvom mogu reći da se to promijenilo, da su kompanije i oglašivači shvatili potrebu da komuniciraju sa svojim potrošačima i mogu reći da sa zadovoljstvom da završavamo ovu godinu", kazao je Mavrić.

Navike se mijenjaju, mladi se sve više okreću digitalnom sadržaju.

O tome ugrožava li to televiziju, Mavrić je kazao: "Nova TV je prije svega multimedijalna kompanija i mi smo se davnih dana prilagodili trendovima. Komunikacija se i konzumacija medija fragmentira, u tom sviju mi investiramo i u digitalne medije i mi smo tu prisutni. Ono što mogu reći - televizija ima najveći doseg i najbrže ga ostvaruje. I to se pokazalo i ove godine".

Primjedbe na Zakon o elektroničkim medijima

Nova TV imala je primjedbi na Zakon o elektroničkim medijima. Mavrić vjeruje kako je nadležna ministrica kulture čula te primjedbe. "Pa apsolutno, vrlo smo transparentno komunicirali naše primjedbe na zakon - želimo vjerovati da neće takav biti izglasan u saboru. Mi jesmo u kontaktu s Ministarstvom kulture i očekujem nastavak dijaloga", rekao je Mavrić.

Objasnio je što je u zakonu najspornije: "Ima tu nekoliko stvari, jedna od glavnih stvari koje bih rekao da nam smeta je odredba po kojoj pet posto naših ukupnih prihoda mora biti izdvojeno za vanjsku produkciju. To nam smeta jer je naša domaća produkcija, zajedno s informativnim programom strateška odrednica Nove TV na tome baziramo naš uspjeh, diverzifikaciju u odnosu na našu konkurenciju i nije nam svejedno, ako praktički taj novac koji čini ukupnu trećinu investicije u domaću produkciju mi moramo dati na raspolaganje izvan naše kuće".

O tome hoće li doći do otpuštanja ljudi u tom slučaju, kaže kako ne bi špekulirao.

"Ne bih o tome špekulirao, ali je činjenica da mi na godišnjoj razini zapošljavamo 300 ljudi koji rade u našoj produkciji - i ako ta produkcija bude morala biti outsourcana, sigurno da svi ti ljudi neće moći ostati", rekao je Mavrić.

Mjerenje televizijske gledanosti

Na pitanje je li i koliko za oglašivače zbunjujuće što jedna agencija mjeri gledanost svih televizija, kako je to bilo do sada, Mavrić je odgovorio: "Tu se pokušava zamutiti voda, mjerenje televizijske gledanosti i dalje radi jedna agencija, koja je priznata od strane industrije - komercijalnih televizija i medijskih agencija. Ako govorimo o mjerenju gledanosti ono je dosta kompleksno".

No, javna televizija komunicira da su oni najgledaniji. "Pa da, to je totalno promašena teza, meni je žao da mi na kraju 2020. moramo uspoređivati sofisticirano mjerenje gledanosti s nekakvim softverom koji mjeri uključenost uređaja na dijelu telekom operatera", rekao je Mavrić.

"Agencija koja to radi na teritoriju Hrvatske i koja je to radila proteklih 15-16 godina to isto radi u cijelom svijetu, to je standardizirano mjerenje koje mogu ponuditi dvije - tri kompanije u svijetu. Kad govorimo o ovom što vi spominjete - to je softver jednih dragih poduzetnika iz Hrvatske koje ne koristi nitko u svijetu", dodao je Mavrić.

Ne odustaje od još jednog kanala

O tome je li odustao od još jednog kanala za nacionalnu koncesiju, Mavrić je rekao: "Mi nikad nismo odustali od tog novog kanala, sa žaljenjem moram ustanoviti da ne uspijevamo dobiti novu koncesiju, ima mjesta, pogotovo sada kad je implementiran novi digitalni multipleks. Nova TV se dokazala kako radi svoj televizijski program i Doma TV kao naš tematski kanal je najgledaniji u državi već osam godina i vjerujem da ćemo u doglednoj budućnosti dobiti priliku pokrenuti još kanala".

Najavio je i planove za iduću godinu. "Što se nas tiče, i dalje namjeravamo ulagati u vlastitu produkciju, digitalne kanale, nove tehnologiju, tako da se kod nas ništa ne mijenja", zaključio je Mavrić.

