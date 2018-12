Niz je reakcija na slučaj puštanja na slobodu Darka Kovačevića koji je prijetio i teško ozlijedio 18-godišnju Zadranku. Pušten je na slobodu zbog isteka maksimalnog pritvorskog roka od šest mjeseci. U nizu reakcija, o ovom se slučaju oglasila i Udruga hrvatskih sudaca. U vrhu te Udruge je i sudac i zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Marin Mrčela.

Je li ovo što se dogodilo u Zadru normalno?

Ne znam je li normalno, ali je zakonito. Sud tu nije imao nikakve druge mogućnosti, nego postupiti po zakonu. Točno da to nije popularno, ali sudovi nisu tu da donose popularne odluke, nego da postupaju po zakonu.

Sud kaže obrana je odugovlačila postupak, odvjetnik okrivljenog tvrdi - sud nije poštovao zakonski rok za zakazivanje rasprave. Kome vjerovati?

To su stvari gdje bi ja donosio ocjenu za konkretan predmet, a to nije primjereno. Točno je da zakon ima procesne ovlasti koje se koriste, a sud to može spriječiti. Tu treba napraviti značajnu promjenu i te procesne mogućnosti svesti na mjeru gdje se uspostavlja ravnoteža između dvije strane, a sudu omogućiti da postoje djelotvorna procesna sredstva, da se onemogući odugovlačenje. To sada nije tako.

Jeste li nekome sugerirali takve zakonske izmjene?

Bilo je davno, ali to nije naišlo na plodno tlo. Meni je žao što je situacija takva, da je do toga došlo i da to služi kao povod za promjene. To se moglo napraviti prije.

Čekale su se i odluke Vrhovnog suda o izuzeću suca i delegaciji spisa gotovo 20 dana. Je li se moglo brže?

Spis je na Općinskom sudu u Zadru bio više od 4 mjeseca. U tom vremenu je bilo raznih procesnih radnji i to se nije moglo raditi brže. Meni je žao što je kolega koji je vodio spis završio u bolnici. Da to nije bilo tako mi o ovome ne bismo ragovarali. Ali na to doista nitko nije mogao utjecati.

Je li posjet ministra pravosuđa Zadru primjeren?

Mene je zanimalo zašto je ministar tamo išao, jer kontrolirati rad u konkretnom spisu nema nitko pravo, pa ni ministar, ali mi je drago da je išao da dobije informaciju iz prve ruke, a vezano za promjenu zakona. I sad ćemo vidjeti što će od toga biti. Znam da je Ministarstvo u postupku formiranja radne skupine za izmjenu zakona o kaznenom postupku i o tome će sigurno biti riječi.

Reagirala je i Predsjednica. Kako ste vi to doživjeli?

Mislim da predsjednica nije oštro napala pravosuđe, mislim da je samo rekla da država nije pružila okvir da se ovakve stvari ne dese. A okvir je zakonodavni okvir, a ne postupanje u konkretnom predmetu.

Čuli smo, ministar najavljuje izmjene Zakona o kaznenom postupku. Taj zakon stalno se nešto mijenja i dorađuje, a nitko s njim nije zadovoljan?

Nikad sa zakonom neće biti svi zadovoljni, ali zakon se treba napraviti sustavno. Prvo bi trebalo vidjeti platformu što se točno želi. I onda kada se donese zakon, onda ga ostaviti nekoliko godina. Stalno mijenjanje zakona nije dobro za nikoga.

Javnost je ogorčena. Povjerenje u pravosuđe je dodatno narušeno. Kako da vam građani vjeruju?

Razumijem da je javnost ogorčena, razumijem da je dojam o pravosuđu loš, ali ovo sigurno nije primjer koji bi taj dojam trebao pogoršati. Ovdje se ništa sudu ne može prigovoriti, jer je Sud radio po zakonu. Zakon nikada ne ubija čovjeka. Čovjek ubija čovjeka.

