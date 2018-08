Više od četiri tisuće radnika Uljanika i Trećeg maja dan su proveli u štrajku. Traže zarađenu plaću za srpanj, koja kasni tjedan dana, a sa štrajkom nastavljaju i u četvrtak.

Iz Pule se za Dnevnik Nove TV javio reporter Marko Balen, koji je razgovarao s Đinom Šverkom, predsjednikom štrajkaškog odbora.

"Prekinut ćemo štrajk onda kad nam plaće sjednu na račune. Nikakva obećanja više ne možemo prihvatiti, moramo vidjeti da su plaće isplaćene i onda ćemo stati sa štrajkom", rekao je Šverko.

Na pitanje što može zajedno s kolegama napraviti kao radnik i dioničar, s obzirom da ulica ne može riješiti njihove probleme, Šverko je odgovorio da kao štrajkaški odbor ne mogu promijeniti upravu, no da je svakako poruka upravi poslana, i to po drugi put u nekoliko mjeseci.

"Mi smo informacije o restruktuiranju dobili u 11 mjesec prošle godine kad je to sve buknulo. Znali smo da su određene teškoće i da je to poslovanje negativno, ali smo mislili da je to zbog kašnjenja jamstava, kašnjenja broda, bili su tu i neki penali... Nas je sve iznenadilo, poslije je to sve eskaliralo jer jedno kašnjenje povlači drugo."

Na pitanje ima li naznaka da će plaće biti isplaćene, Šverko je kazao kako puno nade polažu u Vladu i očekuje da se ona maksimalno uključi kao budući strateški partner. "Radnici su zaista zaslužili tu plaću, rade u teškim uvjetima, primjerice u srpnju kad su u Uljaniku najveće vrućine. Dobro će nam napraviti ako brzo donesu odluku", zaključio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr