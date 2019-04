Novi udar na džepove građana zbog Uljanika. Belgijski brodovlasnik Jan de Nul odustao je od završetka gradnje svojeg jaružala u pulskom brodogradilištu i zatražio povrat jamstava. To znači da bi državi mogao naplatiti gotovo milijardu kuna državnih jamstava.

Odlazak Jana de Nula još jedna je u nizu loših vijesti za uljanikovce. "Nema kraja ovom ponižavanju, to je apsurdija od lokalne samouprave, od vlasti naše, državni nivo - to je isto jedan apsurd. Što da vam kažem drugo", kazao je jedan od radnika, Dragan.

Radnici su bili spremni raditi i noću da dovrše brod oko kojeg se mjesecima vode pregovori. Njegovo tegljenje iz brodogradilišta nije im bila opcija.

"Mi smatramo da smo to mogli i trebali završiti ovdje, ali očito zbog nečinjenja Vlade, sporosti u toj nekoj administraciji njihovoj - sad će puno veći trošak biti za proračun", smatra Fabrizio Kalčić iz Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije.

Milijarda kuna državnih jamstava bila bi novi izdatak na već plaćenih tri milijarde i 100 milijuna kuna, a što se pokušalo izbjeći razgovorima s brodovlasnikom. U obavijesti Uljanika sa Zagrebačke burze stoji i rok naplate.

Sukladno predmetnom ugovoru o gradnji broda, Uljanik d.d. dužan je kupcu u roku od sedam dana od zaprimanja zahtjeva u sjedištu Društva izvršiti povrat avansnih uplata, uvećanih za kamate, pri čemu je povrat dijela avansnih uplata osiguran državnim jamstvima.

Zatražili da se brod otegli

Očito je da je i brodovlasniku prekipjelo te da će do dogovora teško doći. "Jan de Nul je tražio da se brod otegli. To su pripreme koje traju otprilike mjesec dana i na kojima je zaposleno između 50 i 100 ljudi. U Vladi su njima obećali svašta, ali mi smo sedam mjeseci bez plaće u štrajku. Tko će im to raditi?", pita se Samir Hadžić, član Nadzornog odbora Uljanika.

Iako sporazum s vlasnikom još nije potpisan, ministar gospodarstva Darko Horvat tvrdi da je ispregovaran način završetka broda. Osigurano je, kaže, i 30 milijuna eura da se brod otegli i završi u nekom drugom brodogradilištu, i to zato što mu nitko ne može jamčiti da se može završiti u Uljaniku.

Jan de Nul bi tada u državni proračun, tvrdi, vratio jamstvo u iznosu od 124 milijuna eura. Situaciju, čini se, ne vidi dramatičnom i tvrdi kako novinari prejudiciraju.

"Ono pismo koje smo mi u petak dobili vezano je za povrat svih avansnih uplata koje je vlasnik platio da bi se brod završio. Pregovori i razgovori još uvijek traju i ja ću još jednom putovati na taj razgovor u Bruxelles, a sve insinuacije da je svemu kraj su vrlo neodgovorne, ciljane i ja ne znam od kud dolaze", kazao je ministar. Za kraj mjeseca najavio je dolazak Kineza, uz jasan iskaz mogućnosti preuzimanja brodogradilišta u Puli i Rijeci.

Radnici spremni za dogovor

U Dnevnik Nove TV uživo se iz Pule javila reporterka Petra Fabian Kapov. O najnovijim događanjima razgovarala je s predsjednikom štrajkaškog odbora i Jadranskog sindikata Borisom Cerovcem.

Osjećate li se odgovornima što će građani financirati plaćanje jamstva za još jedan otkazan brod?

Kada razgovaramo o jaružalu - ja moram reći potpuno suprotno. Radio sam cijelo vrijeme na tome da umanjimo štetu za proračun.

Tražio sam tri puta razgovor s premijerom Andrejem Plenkovićem, slao sam tri dopisa s namjerom da se dogovori rješenje ovog jaružala.

No, nažalost, premijer nije imao razloga ili volje da se odazove na moj poziv pa je došlo do ovoga što imamo danas. Nažalost, to će platiti svi Hrvati, ali to nije do nas u Uljaniku nego do Vlade, odnosno - do premijera.

To znači da su premijer i Vlada krivi za ovu situaciju?

Da su oni s nama htjeli sjesti i razgovarati o rješenju, ti su troškovi mogli biti kudikamo manji nego što su sada, baš kao i kod prošlih brodova.

Međutim, volje za takvo nešto nije postojalo iako je Europska komisija dala do znanja da treba reagirati i da država ima mogućnosti reagirati ako će umanjiti nastalu štetu.

Što mislite - zbog čega nije bilo volje?

Odgovor samo oni znaju. Neka oni odgovore na to pitanje

Ministar Horvat danas je najavio dolazak Kineza. Kako to ocjenjujete?

Ja Kineze mogu prihvatiti i mogu prihvatiti bilo koga tko dođe ovdje, ali nije problem ni u Kinezima niti u nekom drugom tko je do sada dolazio ovamo.

Problem je u Vladi koja nije donijela odluku o tome što žele. Dok oni sami sa sobom to ne raščiste - mi ćemo svi skupa ispaštati.

Što očekujete od ročišta u srijedu?

Osobno smatram pogrešnim da se na ročištu pojave radnici, predstavnici sindikata, privremeni stečajni upravitelj i Uprava.

Smatram da bi tamo trebao doći premijer ili netko u ime Vlade tko bi konačno trebao donijeti odluku o tome želi li pomoći u spašavanju Uljanika ili ne. Oni su glavni i odgovorni po tom pitanju.

Prebacujete odgovornost na Vladu i ministarstva, a sami ste škver zavarili?

Mi smo škver zavarili samo onda kad se dogodilo da više nitko nije želio nama izaći ususret. Mi smo uvijek bili otvoreni za razgovor, ali očito je da volja za takvo nešto nije postojala.

Nama nije preostalo ništa drugo nego zavariti. Ako netko smatra da sedam mjeseci, u kojima nismo primili plaću, nije dovoljan razlog da takvo nešto napravimo - neka proba biti sedam mjeseci bez plaće i neka onda on donosi nekakvu drugu odluku.

Ali radnici su vlasnici tvrtke...

Ja se moram nasmijati na to. To je čista notorna glupost koja se pokušava plasirati kroz medije. Radnici danas nemaju vlasništvo niti 20 posto Uljanika.

To je samo igra riječi. Ako ćemo s druge strane, država je vlasnik 25 posto.

Ali trebate se boriti, preuzeti dio tog rizika?

Naravno, pa mi smo spremni. Spremni smo za bilo kakve razgovore i dogovore, ali s druge strane ne postoje ni volja ni želja. Postoje samo obećanja koja se ne izvršavaju, kao što nam je ministar Horvat u više navrata obećao nešto pa to nije izvršio.

