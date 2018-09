Smiješno je i tragično da sam od svih upletenih u aferu Agrokor samo ja završio na sudu, komentirao je novo ročište u tužbi bivšeg povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka predsjednik SDP-a Davor Berbardić. Osvrnuo se i na zbivanja u stranci.

''Odluke središnjih tijela stranke se moraju poštivati'', ponovio je šef SDP-a Davor Bernardić na pitanje je lil spreman izbaciti sve one koji ne budu poštivali odluke stranke. Dodao je da je to ''kao da me pitate postoje li u Hrvatskoj sankcije za one koji krše zakone. Da, postoje''. Bernardić je naglasio da svi moraju poštivati stranačke odluke, ali i poručio da se ne smije prejudicirati što će se dogoditi, odnosno kakve će biti sankcije za neposlušne.

Za novu sjednicu Kluba rekao je da je to regularna sjednica. ''Ako me pitate hoćemo li u veliku koaliciju kao što traži Hajdaš, ne, nećemo. Ako me pitate radi li glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić, koji je dobio podršku Peđe Grbina, dobro svoj posao - ne, ne radi", rekao je Bernardić.

Na pitanje kad očekuje da će se riješiti kriza u stranci i kakav rasplet očekuje, Bernardić je odgovorio: ''Nema krize u SDP-u. Glavu gore. Posvećeni smo cilju, a to je rast plaća kako se ljudi ne bi iseljavali.''

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je to nakon trećeg ročišta u privatnoj tužbi bivšeg Vladina izvanrednog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka. On je lani tužio Bernardića nakon niza kritika, a Ramljak se ni na današnjem ročištu nije pojavio.

"Ono što je smiješno, ali i tragično je da sam, od svih upletenih u aferu Agrokor, samo ja završio na sudu. Od svih koji su sve znali i lagali, od premijera Plenkovića, gospođe Dalić, Zdravka Marića, samo sam ja dobio tužbu. To pokazuje da je u zemlji korupcija na vrhuncu'', rekao je Bernardić. ''Tužio me gospodin Ramljak, ali ja bih očekivao da me tuži svaki radnik i radnica Agrokora jer nisam govorio o kriminalu u Agrokoru iz kojeg su se isplaćivale plaće i Ramljaku i Borg grupi", zaključio je predsjednik SDP-a.