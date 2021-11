Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković predvodi izaslanstvo Hrvatskog sabora na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2021. pod nazivom "Vukovar – mjesto posebnog pijeteta“.

Obilježava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. U Vukovaru na obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2021. pod nazivom "Vukovar – mjesto posebnog pijeteta", sudjeluje cijeli hrvatski državni vrh pa tako i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

''Prošlo je 30 godina, ali sjećanja su još živa. Sasvim sigurno Hrvati će pamtiti Vukovar zauvijek. Došli smo ovdje odati poštovanje Vukovaru i svim žrtvama koje su pale za slobodu te zahvaliti hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima'', istaknuo je Jandroković.

''Onima koji nemaju sjećanje treba još jednom reći da se zlu treba suprostaviti i da se one koji su takli u hrvatski narod moralo zaustaviti. Zahvalni smo hrvatskim herojima Domovinskog rata, pamtimo žrtvu, ali i okrećemo se budućnosti i gradimo Hrvatsku i Vukovar najbolje što možemo'', naglasio je predsjednik Sabora.



Upozorio je da iz Srbije i danas dolaze poruke iz kojih se vidi da se odgovornost ne prihvaća i to izaziva tenzije: ''S naše strane trebamo napraviti sve da se one prevladaju, ali to očekujemo i od drugih. Djeca se moraju odgajati na istini. Istina je da se ovdje dogodila brutalna velikosrpska agresija. Teško je očekivati pomirenje bez istine i odgovornosti onih koji su zločin počinili".