Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je u ponedjeljak kako u ovom trenutku nema govora o prijevremenim parlamentarnim izborima, no da je HDZ u svakom trenutku za njih spreman.

SDP-ovcima je poželio da se ne dovode u ponižavajuću situaciju i kada je riječ o predsjedniku njihovog zastupničkog Kluba, „pronađu dovoljno mudrosti” te iziđu s jednim prijedlogom.

„Vlada ima potporu 77 zastupnika, to je bilo i prije ljetne stanke, a nastavlja se i nakon nje; dakle u ovom trenutku nema govora o prijevremenim izborima”, rekao je Jandroković u emisiji „S Markova trga” Hrvatskog radija.

Na pitanje kome bi prijevremeni izbori odgovarali Jandroković je uzvratio kako je puno onih koji prijete da bi željeli ići u prijevremene izbore, no, naglasio je, realno gledajući oporba je dosta slaba.

„Pratimo svi što se zbiva u SDP-u, zaista imaju ozbiljan problem. Jedna tradicionalna stranka u ozbiljnoj je krizi i prijeti joj raspad, a što se tiče ostalih oporbenih stranaka tu nema snažnog kapaciteta da bi mogli ugroziti ili participirati u vlasti”, ocijenio je Jandroković.

Dodao je kako je HDZ snažan te je kralježnica i vladajuće većine i vlade.

„Mi smo spremni u svakom trenutku za izbore i u organizacijskom i financijskom i svakom drugom smislu, ali smatramo da dokle god postoji vladajuća većina imamo itekako važnih izazova s kojima se moramo baviti”, poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković.

Ne želim arbitrirati u unutarstranačkoj stvari

Na pitanje kako će se postaviti pojavili li se dvojba tko će biti na čelu saborskog Kluba SDP-a – šef SDP-a Davor Bernardić koji od toga ne odustaje ili će članovi Kluba izabrati i predložiti svog predsjednika ili će pak to ostati dosadašnji Arsen Bauk, Jandroković je rekao kako je iz Poslovnika jasno da je Klub zastupnika ovlašten komunicirati s tajništvom i predsjednikom Sabora.

„Tako je bilo do sada i ja ću se te prakse i običaja i onog što u Poslovniku piše i držati. Ne bih se nikako volio dovesti u situaciju da moram arbitrirati o jednoj unutarstranačkoj stvari kao što je ova u SDP-u”, rekao je Jandroković.

Kolegama iz SDP-a poželio je da „pronađu dovoljno mudrosti i iziđu s jednim prijedlogom i ne dovode sami sebe u ponižavajuću poziciju”.

Upitan o tome koliko su jake turbulencije koje u HDZ-u izaziva 'desnija strana' - od Istanbulske konvencije, dovođenja u Zagreb autobusa prosvjednika u režiji Darka Milinovića do najavljenog prosvjeda vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave, Jandroković je uzvratio kako je HDZ velika stranka, pokriva velik dio političkog spektra te da ne gledaju svi jednako na fenomene koji ih okružuju.

„Postoje određene napetosti kada su u pitanju određene teme no mi imamo mehanizme kako to prevladati i donijeti rješenja koja će onda konsenzualno biti prihvaćena i primjenjena u praksi. Ove situacije nisu se trebale dogoditi, ali su se dogodile, no stranka ima mehanizme kako će ih prevladati”, rekao je Jandroković.

Komentirao je i prosvjed kojeg je za 13. listopada najavio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava zbog neučinkovitosti hrvatskih institucija u istragama ratnih zločina, a istovremeno se tamo održavaju i sportske igre invalida Domovinskog rata koje organizira Hvidra.

„Bit će tu onih koji će taj skup pokušati iskoristiti za političke svrhe, ali činjenica je da je gradonačelnik Penava kao organizatir, objasnio koje su njegove namjere”, rekao je Jandroković podsjećajući na Penavine riječi kako prosvjed nije usmjeren protiv vlade Andreja Plenkovića.

Rekao je i kako ne želi generalizirati jer je broj braniteljskih udruga velik, a najveći dio njih želi aktivno doprinositi razvoju Hrvatske. „Tu uvijek ima i političkih igrača koji se žele ubaciti u prostor i imati političko korist, no nismo ni mi od jučer”, rekao je Jandroković.

Za izjavu SDSS-ovog Milorada Pupovca kako su od političara u Hrvatskoj moćnije tri klase, branitelji, tajkuni i klerici rekao je da je nije čuo. Dodao je da, ako je točna, s njom se ne slaže.

„Na politici je zadatak upravljati državom, političari su ti koji imaju odgovornost i mehanizme da vode društvo”, rekao je Jandroković.

Zakonodavstvo vezano za referendume puno praznog hoda

Provjeru potpisa prikupljenih za dva referenduma građanskih inicijativa Istina o Istanbulskoj i Narod odlučuje, iz kojih prozivaju vladu za opstrukciju, nije želio komentirati jer je, kako je rekao, 'primjetio da svaka izjava koju dade netko iz Vlade i Sabora, bude često zloupotrijebljena i vadi se iz konteksta'.

„Mogu reći samo to da se provjerava vjerodostojnosti i broj potpisa, taj posao radi Ministarstvo uprave koje je angažiralo APIS, uvjeren sam da će to biti napravljeno po najvišim mogućim profesionalnim standardima, pa kad čujemo brojke onda to možemo komentirati”, naglsio je Jandroković.

Složio se međutim da zakonodavstvo vezano za referendum i referendumske inicijative nije dovoljno dobro, „puno je praznog hoda i situacija koje se na zna kako zakonski reagirati” te je najavio kako bi zakonodavac u skoroj budućnosti trebao urediti tu problematiku.

Osobno mislim da bi bilo dobro da se nedjeljom ne radi

Jandroković se osvrnuo i na problem pulskog Uljanika, istaknuvši da je za njegovo poslovanje odgovorna uprava. „Vlada je sa svoje strane osigurala plaće, aktivirala i neka jamstva početkom godine. Da nije bilo vlade ne bi bilo ni plaća vjerojatno u 2018.”, dodao je.

Upitan planira li Vlada po treći puta ograničiti rad trgovina nedjeljom, Jandroković je rekao kako osobno smatra da bi bilo ispravno da se nedjeljom ne radi.

„Puno je zanimanja koja moraju raditi nedjeljom, no tamo gdje nije nužno bilo bi dobro da rada nedjeljom ne bude, a tamo gdje će biti da se to i plati”, zaključio je.

