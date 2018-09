O stanju u koaliciji, ali i HDZ-u nakon izbacivanja Darka Milinovića, na Markovu trgu Mislav Bago je za Dnevnik Nove TV razgovarao s predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem.

Počnimo s HDZ-om. Zašto niste dopustili Darku Milinoviću da se brani na Sudu časti HDZ-a?

Ovo sad je završna točka koju spominjete. Razgovor s kolegom Milinovićem krenuo je još u siječnju ove godine nakon što je neprimjereno napao ministra Ćorića optuživši ga da je kvazi HDZ-ovac, jer je na mjesto šefa NP Plitvička jezera došla osoba za koju je ministar smatrao da je ispravno, a ne ona koju je želio kolega Milinović. Tu je krenulo, dogodio se čitav niz prijepora.

Autobusi su bili samo točka na "i"?

To je bio nepotreban igrokaz koji je nanio štetu interesima i ugledu HDZ-a jer na ovoj fragmentiranoj političkoj sceni na kojoj postoji toliko problema, nespretnosti pa i klaunovštine, HDZ pokušava generirati stabilnost i ozbiljnost.

Hoćete reći da je Darko Milinović pokušao cirkusantskim metodama naštetiti vašem ugledu?

Ne znam što je želio, ali to što je napravio nije bilo dobro. Vidjeli ste i sami da je cijelo Predsjedništvo, a nakon toga i Visoki časni sud, donio odluku koja je bila neminovna. Ne možemo si dozvoliti trakavicu koja će trajati tjednima. Koncentrirani smo na posao koji je ozbiljan, politika je ozbiljan posao i ne prihvaćamo takve metode.

Sve je to u redu ali ako ste rekli da je ovo novi HDZ, mogli ste mu dati priliku da dođe na Sud časti i kaže svoju priču.

To je bila procjena Suda časti. Oni nekad pozovu.

Čak je i za vrijeme Tomislava Karamarka Jadranka Kosor imala na to pravo.

Dobro, da. Bilo je situacija koje su jasne i u kojima nije bilo prijepora. U ovoj situaciji odlučili su se drugačije.

Milinović sada najavljuje povratak u parlament. Imate 76 ruku, nikad manje. Kako vi mislite provesti bilo kakvu reformu?

Dobro, prvo ćemo vidjeti njegovu odluku. I sada, sa 77 ruku, rekao bih, nije komforna situacija ali nam je omogućila na normalno funkcioniramo i od ožujka, kada je kolega Zekanović napustio vladajuću većinu pa do današnjih dana mi smo stabilno funkcionirali, donijeli smo sve zakone koje smo trebali donijeti i nije bilo parlamentarne krize. Vjerujem da ćemo tako nastaviti i dalje.

Znači li to da je za koaliciju veća opasnost gripa ili viroza nego oporba?

76 ruku odgovornih zastupnica i zastupnika je sasvim dovoljno, to je legitimno i to je parlamentarna većina. U slučaju da nekoga nema, da je na putu ili slično - nećemo glasati. Glasat ćemo dan ili dva kasnije.

Imate li na klupi "rezervne igrače" koji bi digli ruku za vas?

U ovome trenutku o tome ne razmišljamo jer imamo siguran broj zastupnika.

Svaki pametan političar bi si "klupu" pojačao?

Procjenite jesmo li pametni ili nismo. Imamo 77 ruku, što će se događati kasnije - vidjet ćemo.

Kad ćemo na izbore?

Eurospki izbori su u svibnju, predsjednički krajem godine, parlamentarni su 2020.

Zašto ne bi išli na izbore? Imate dobar rejting, puno bolji od SDP-a koji je u raspadanju i osigurate si četiri godine nove, sigurnije većine.

Ta pitanja bila su postavljena nakon razlaza s Mostom, no želimo ovaj mandat dovesti do kraja. Smatramo kako imamo političku stabilnost koja je nužna da Vlada može normalno raditi i nećemo se upuštati u avanture. Ako će doći do takve situacije da će netko ucjenjivati...

Što se mora dogoditi da raspišete izbore?

Pokazali smo već u nekoliko prilika da nećemo pristajati ni na kakve ucjene, da su nam na prvom mjestu naše politike ciljevi koje smo si zadali, želimo surađivati s koalicijskim partnerima, vjerujemo da ćemo izdržati do 2020. godine, ali ako bude ucjena, ako bude nekih neprihvatljivih poteza, mi smo spremni na sve scenarije.

Jeste li razgovarali sa zastupnicom HSS-a o prelasku u većinu?

Ne, nisam razgovarao niti s jednim zastupnikom o prelasku u parlamentarnu većinu.

Ivica Todorić trebao bi biti izručen. Strahujete li od nekih njegovih optužbi?

Ne. Mislim da bi gospodin Todorić, da je uvjeren kako je u pravu, već bio u Hrvatskoj i odgovarao hrvatskim institucijama.

Martina Dalić bi trebala krajem mjeseca izdati svoju knjigu. Hoće li ona biti usmjerena na Andreja Plenkovića?

Ne. Koliko znam i koliko sam pratio situaciju, a bio sam dosta dobro informiran o svemu onome što se događalo, vjerujem da će objektivno i korektno prenijeti ono što se događalo. Uloga Andreja Plenkovića u svemu tome bila je vrlo pozitivna.

I detaljna?

Kako mislite?

Pa da je bio upućen u svaki detalj.

On sigurno nije bio upućen u svaki detalj ali je jako dobro pazio kakav je smjer i, u konačnici, rezultat je dobar. Agrokor je spašen, svi naši dobavljači nastavili su sa radom. Mislim da je rezultat za hrvatsko gospodarstvo izvrstan i za sve one koji su radili i koji rade u Agrokor.

Znate što rade političari kad kreću u izbornu kampanju?

Ne znam?

Mijenjaju imidž, mršave, puštaju bradu, recimo...

Puno su jednostavniji razlozi.

Da pridobiju potporu javnosti?

Ne. Ja sam bradu pustio jer se nisam brijao na moru nekoliko dana i onda mi je žena rekla da joj se to sviđa.

Žena je ključan faktor?

Žena je važan faktor.