Nakon krvavog napada na Markovu trgu u kojem je teško ranjen 31-godišnji policajac javnosti se obratio i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

"Prije svega podrška i dobre i iskrene želje ranjenom policajcu i njegovoj obitelji. Čuo sam se, nazvao sam premijera da vidim koja su njegova saznanja, trebala bi biti nešto šira od mojih i dublja kao i njegova odgovornost općenito gledajući, ali tu ne mislim na odgovornost za ovaj slučaj", rekao je Milanović.

"Povodom tog nesretnog slučaja, nečega što se dosad nije dogodilo pred državnom institucijom na tom mjestu, ponovit ću što sam rekao prije mjesec i pol dana kada je isto bio jedan incident. To su državne institucije, centralne, najviše i nisu turistička destinacija. To su prije svega državne institucije i njih treba štititi na odgovarajući način. Ukoliko se na to, konačno, i odluče u Vladi, imaju moju podršku. Čak ih i pozivam da to naprave.

To je jedini način da se ovakve stvari fizički spriječe, a okolnosti koje su prethodile ovom strašnom događaju treba još istražiti, to je posao policije, to je posao hrvatskih protuobavještajnih službi, da se vidi što se događa i da se takve stvari prevencijom pokušaju ubuduće spriječiti jer nasilja je bilo i bit će.

Mi moramo jako kontrolirati količinu i disperziju lakog i kratkog naoružanja u Hrvatskoj. Znati što je moguće točnije koliko ga ilegalno i neprijavljeno ima kod građana. Ovdje smo vidjeli da se radi o naoružanju koje koristi, u pravilu, hrvatska vojska, to nije smjelo biti kod pojedinaca i u ničijoj privatnoj zbirci i u tom smislu, hrvatska Vlada, policija i obavještajna služba, sigurnosna agencija ima moju punu podršku", rekao je Milanović.

Na pitanje sugerira li da se Markov trg u potpunosti zatvori, predsjednik Milanović je odgovorio: "To je pitanje struke, ali i zdravog razuma. Ne u potpunosti, ali ova vrsta pristupa ulazu zgradi Vlade i Hrvatskoga sabora nije dopustiva i ne smije biti više tako". Nećemo sazivati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, zaključio Zoran Milanović.