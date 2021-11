Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na dodjeli nagrade "Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost“ u povodu Međunarodnog dana tolerancije u Staroj Gradskoj vijećnici u Zagrebu, a nakon toga je komentirao aktualne teme.

Slučaj Gabrijele Žalac i ponašanje DORH-a i USKOK-a i dalje je aktualna tema, a dan je obilježila i nova akcija USKOK-a u kojoj je uhićeno više osoba - među njima su i bivša zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu Mirela Alerić Puklin te njezin suprug Goran Puklin i Piruška Canjuga, a sve je komentirao i predsjednik Republike Zoran Milanović.

''To je blamaža DORH-a i to moram reći. Tajming je interesantan, rade nešto da bi nešto prikrili. Pitanje je i je li DORH uopće radio na slučaju Gabrijele Žalac?, upozorio je Milanović.



''Prema navodima OLAF-a, koji je to preuzeo nakon što se u Hrvatskoj o tome nije radio ništa, predmet je bio mrtav. Tek tada je došao OLAF. Zašto se nije radilo? Vjerojatno da se nekoga zaštititi, ne mogu reći koga. OLAF je, prema riječima gospođe Laptoš, bivše ravnateljice USKOK-a, kojoj nije produžen mandat, preuzeo predmet na kojemu hrvatski DORH nije radio ništa. Ako iz DORH-a govore neistine, onda moraju odmah otići. Ili ova druga strana ne govori istinu, ali nisu mi jasni motivi zašto bi gospođa Laptoš to napravila - jer to se dokaže u minuti'', kazao je Milanović.

''I da mi netko slučajno ne kaže da je ovo pritisak na pravosuđe. Ovo je pritisak na jetru i gušteraču hrvatskih građana. Ono malo povjerenja građana razbijeno je kao kineska vaza i ne može je nitko zalijepiti. Zašto se nije radilo? Vjerojatno da se nekoga zaštititi, ne mogu reći koga'', kazao je predsjednik Republike.



''Tu je naprosto neobjašnjivo i priopćenje ravnateljice USKOK-a, koji je dala je preko YouTubea... Američki su cijelo vrijeme pred kamerama. Što je hrvatski USKOK zaštićen kao papa? Pa jedan je papa'', rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na Agrokor za koji je rekao da je napravljena katastrofalna greška u vještačenju jer su vještaci bili u sukobu interesa: "To je od početka bilo osuđeno na blamažu. Što su mislili - da branitelji Todorića neće to primijetiti? To je servirano njegovim odvjetnicima".