Štrajk prosvjetara dodatno je zaoštrio odnose u vladajućoj koaliciji. Što se trenutačno događa otkrio je gost Dnevnika Nove TV predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

Uz HNS, veće plaće zatražio je Milan Bandić, što je HDZ-u bilo dovoljno da im poruči kako se ne boje izbora i da su na njih spremni u bilo kojem trenutku. Tu je uklizala i oporba - oni već znaju i datum.

Kakav politički rasplet možemo očekivati pojasnio je gost Dnevnika Nove TV, predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

Štrajk prosvjetara se nastavlja. Kad bi se danas kladili oko toga idemo li na prijevremene izbore ili ćemo osigurati novce za učitelje, na što biste stavili novac?

Ja bih sigurno uložio novce na učitelje. To je potpuno jasan stav Hrvatske narodne stranke. Ako nema novca za povećanje plaća za učitelje, nastavnike i profesore, idemo na izbore.

Biste li premijeru poslali e-mail? Nije li neuobičajeno da vi s premijerom komunicirate mailovima ili si poruke šaljete preko javnosti, umjesto da sjednete i razgovarate o tom problemu? Je li to vama normalno?

Nije rijetkost da mi komuniciramo direktno, osobno u kontaktu, povremeno SMS-om, a povremenom mailom.

Koliko dugo niste kontaktirali osobno?

Danas smo kontaktirali SMS-om. Da se razumijemo - koga u ovoj zemlji zanima koliko često se dopisuje premijer s predsjednikom koalicijske stranke? Ono što je jako bitno, to je da sutra djeca u mojem gradu, Osijeku u Osječko-baranjskoj županiji idu u školu, a nemaju nastavu jer je štrajk i to moramo riješiti. Intenzitet komunikacije mislim da je stvarno nebitan.

Ono što nije normalno, to je da djeca u mojem gradu sutra ne idu u školu jer se ne možete dogovoriti. Vi se razgovarate putem medija, putem mailova i SMS-om. To traje već deset dana.

To traje već dvije godine. Dvije godine traje jedan jedini veliki politički projekt Hrvatske narodne stranke, a to je reforma obrazovanja. Reforma je u školama.

Dio reforme, a to piše i u strategiji, je povećanje materijalnih prava profesora i učitelja i to je došlo sad na red.

Zašto povećanje plaća nije išlo paralelno s refmom? Znalo se da sve kreće od ove školske godine?

Ako se čekalo 25 godina, a 25 godina se čekalo da reforma uđe u škole, neki nisu vjerovali ni u svibnju da se to događa. Neki su govorili još u svibnju da se neće ništa dogoditi u rujnu, a mi smo i tada, kao i prije dvije godine, govorili da je politički prioritet HNS-a šansa da Hrvatska bude uspješna zemlja.

To je jedino ulaganje u obrazovanje. Ako postoji bilo tko, tko misli potkopavati ijednu temu koja je naš politički prioritet, onda će to raditi bez nas.

O većim plaćama razgovarate s ministrom i premijerom od ljeta. Znači li to da vas lažu ili vas drže nebitnim partnerom?

Ne shvaćam to uopće tako. Ja osobno mislim da je HNS u zadnje dvije i pol godine pokazao da je konstruktivan partner i da imamo jedan politički prioritet.

I mi smo usvojili kurikulume, maknuli ideologiju iz kurikuluma, usvojili niz zakona da se uopće može dogoditi reforma i mi smo tu imali podršku premijera. Dobar dio toga, informatička oprema, laptopi, tableti i sve ostalo, je financirano od europskih sredstava zato što Europa daje punu podršku reformi i govori - 'to je to i mi ćemo vam dati novce'. Sad je došao red, poslije sve opreme, na učitelje.

Sad se čudimo što profesori nemaju veće plaće. Zašto o tome niste razmišljali prije, prošle godine?

Zato što u projektu reforme to dolazi na red kad je reforma u školi. Bez obzira što i nije istekao Granski kolektivni ugovor, ako dolazi novi opseg posla - dolazi u trenutku kad je reforma u školama.

Je li premijer obećao da će im dati veće plaće?

Rekao je da će razgovarati o tome i razgovara o tome.

To je magla. To ne znači ništa u politici. Jasno vam je, kao i meni, da kad netko kaže kako će razgovarati o tome, da tu nema ničega.

Da budemo potpuno jasni, zadnji prijedlog nije bio dovoljan. Mi smo rekli šest posto i s tim se složio i sindikat, a imamo i podršku učitelja, nastavnika, profesora, roditelja čija su djeca u školama...

Očekujemo da se ovih dva posto nađe vrlo skoro. Ako ne, idemo na izbore.

To ste već rekli, da idete u oporbu. Ali, kad je taj vaš odlazak u oporbu vidljiv? Kad vam ministar Marić predloži prijedlog proračuna ili do zadnje minute, do usvajanja proračuna u Saboru negdje krajem studenoga?

Na usvajanju proračuna će biti gotovo. No, ja očekujem da ćemo mi naći rješenje ranije.

Između 100, po Vladinim procjenama, ili 30, po vašima - kad mi možemo doznati da će se taj novac naći?

Pa nije to trošak. To je investicija. Vi mislite da ja, ako ulažem u obrazovanje svoje djece, mislim kako je to trošak? Ne, to je ono što se mora dogoditi.

Investicija u obrazovanje nije trošak i na to ja tako ni kod kuće ne gledam niti bilo tko od roditelja to ne gleda kao trošak ako ulaže u obrazovanje svoje djece. Tako ni mi ne smijemo gledati.

Zadnja točka je, naravno, usvajanje proračuna. Mi nećemo tada stvarati nikome probleme. U tom trenutku, ako nismo osigurali ono za što smo ušli u Vladu, ako nisu osigurana sredstva za reformu obrazovanja, shvatit ćemo poruku da se potkopava reforma iza koje mi politički stojimo i mi izlazimo iz Vlade sa svim legitimitetom.

Premijer Plenković može tu nategnuti nekakvu većinu. Je li ovo vaše inzistiranje na većim plaćama stvaranje pozicije pred izbore? Jačate li poziciju najavama o izlasku iz Vlade?

Rezultat je da je 68.000 nastavnika u reformi. Rezultat je da su tisuće škola danas u reformi obrazovanja. Ako imamo taj rezultat, onda se ne igramo politike.

Iza rada HNS-a u ovoj Vladi stoje jasni rezultati - reforma konačno nakon 25 godina u školama. Dajte da je dovršimo na način da platimo ljude koji je vode.

