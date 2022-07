Predsjednik Hajduka, Lukša Jakobušić, gostovao je u Dnevniku Nove TV uoči svečanog otvaranja Pelješkog mosta.

Nekoliko desetaka minuta uoči svečane ceremonije otvaranja Pelješkog mosta reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič javio se uživo iz Komarne gdje je razgovarao sa predsjednikom Hajduka Lukšom Jakobušićem.

"Puno kompetentniji ljudi govorit će o značaju mosta, iz gospodarskog, povijesnog i političkog značaja", rekao je Jakobušić prilikom čega se simpatično zbunio, ali se s osmijehom na licu snašao i nastavio. Naime, namučila ga je riječ kompetentniji.

"Kompe, kompe... ", ponavljao je bez uspjeha, ali je u šali ipak dodao da se takve stvari dogode u javljanima uživo.

Sam most je pak hvalio.

"Svatko onaj tko je pokušao doći do Dubrovnika ili je iz Dubrovnika išao u Split i kad je zapeo na Neumu, on zna što znači ovaj most", rekao je Jakobušić te je istaknuo kako je i sam zapeo kod Neuma gdje se, kako kaže, osjećao nemoćnim s obzirom da je njegovo prebivalište u Dubrovniku, a živi u Splitu.

"Most spaja i on je uvijek nešto dobro. Mi koji ovdje živimo znamo što to znači. Pogledajte koliko je ljudi ovdje. Samo kada vidite kod tih ljudi, pa i onih koji ne žive ovdje već u drugim gradovima, znaju što to znači. Drago mi je da sam ovdje", rekao je.

Osvrnuo se i na simboliku Hajduka i svog dolaska.

"Hajduk je simbol Dalmacije, ali i Hrvatske. Kako Hajduk povezuje i spaja, tako vjerujem da će i most isto tako", rekao je.

Napomenuo je da će sada zasigurno u Dubrovnik odlaziti češće na utakmice i turnire. "Puno Splićana ustvari i ne ide u Durbovnik, upravo zbog Neuma i zbog čekanja. Vjerujem da će puno Splićana i dolaziti u Dubrovnik, ali ne samo Splićana, već i građana iz drugih dijelova Hrvatske", istaknuo je.

"Ovo je jedan ozbiljan dan. Naša je generacija privilegirana što može uživati u ovom grandioznom mostu", zaključio je predsjednik Uprave Hajduka u Dnevniku Nove TV uoči otvoranja Pelješkog mosta.

