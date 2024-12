Predsjednička kandidatkinja MOŽEMO! Ivana Kekin uputila je posljednje poruke biračima. Posljednjeg dana kampanje govorila je o zdravstvu.

Kaže da smo poraženi u ideji kakvo smo društvo. O slučaju Jelavić nije htjela govoriti.

"10. rujna sam krenula u kampanju i postavila sam pitanje čemu služi država. U teoriji služi da nas štiti i racionalno raspolaže dobrima. Tako je to u teoriji, no u praksi nije tako. Pravi primjer neunkcionalnosti države je zdravstvo. Zdravstvo je prijelomna točka, točka koja kaže jesmo li socijalna država. Slučaj Petrač- Beroš dokazuje spregu vlasti i mafije. To je otvorena rana HDZ-a i HDZ-ove Vlade.



O zdravstvu se ne smije šutjeti, a imali smo predsjednicu koja je otvarala privatne poliklinike i pila šampanjac, ja to neću raditi. Ja ću napraviti pritisak da ta otimačina prestane. Većina u ovoj zemlji jako dobro razumije što je važno, a to je da pošteno i pravedno raspolažemo zajedničkim resursima. Moramo sačuvati socijalnu državu. Treba nam predsjednica nove generacije", zaključila je.

Na pitanje kakva je bila kampanja, odgovara: "Kampanja je bila duga, teren je bio prekrasan, kampanja je bila prljava, rijetko puna laži".

Očekuje ulazak u drugi krug.

Na pitanje o slučaju Jelavić kaže: "Ovoj temi zaista nema mjesta, danas dajem završne poruke građanima".

Komentirala je slučaj stalnog predstavnika Mađarske pri NATO-u. Naime, on je dao prigodni božićni poklon svojim kolegama u Bruxellesu. Dobro upućeni izvori tvrde, naime, kako je on veleposlanike drugih zemalja prigodno darivao Nacionalnim atlasom Mađarske, tiskanim u Budimpešti 2021. godine. U tom se atlasu, doduše, Velika Mađarska ne spominje izrijekom, ali Hrvatska je svedena na Liku i Gorski Kotar.

"Mi smo o tome prvi govorili, u vrijeme dok je Plenković njegovao odnose s Orbanom, mi smo jasno rekli da Mađarska pokazuje pretenzije na hrvatski teritorij. Ja nisam iznenađen, kao što nisam ni izenađena slabom reakcijom u ovoj zemlji", rekla je Kekin.

