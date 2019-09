Tek oko 22 posto žena u Hrvatskoj je na rukovodećim pozicijama. Na tu brojku ponovno je upozorila Hrvatska udruga poslodavaca. U njihovu ''Inicijativu 30 posto'' kojom zagovaraju veću zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama danas se uključilo još 16 novih tvrtki među kojima i Nova TV. Posebna gošća na svečanosti bila je Tanya Golešić, predsjednica uprave modnog carstva Jimmy Choo, koja je za Dnevnik Nove TV otkrila kako je biti žena u poslovno svijetu, ali i kako bi brendirala Hrvatsku.

Sve veći broj tvrtki okreće se ka povećanju broja žena na rukovodećim mjestima. Hrvatska tu ne stoji baš najbolje, posebno kada se radi o državnim tvrtkama.



Tanya Golešić je Hrvatica koja je zasjela na čelo modnog carstva Jimmy Chooa. Njezini su roditelji 70-ih godina iz Zagreba otišli u Kanadu, a ona je za Dnevnik Nove TV ispričala što znači biti žena u poslovnom svijetu.

U tri riječi – kako je biti žena u modnoj industriji?

Uzbudljivo, zahtjevno i fantastično.

Je li teško biti okružena tolikim muškarcima?

U Jimmy Choou imamo dobar balans muškaraca i žena, mislim da čak imamo više žena. Ali mislim da su rodna ravnopravnost i raznolikost važne jer je važno podupirati druge žene u poslovnom svijetu, a istovremeno je važno imati i podršku muškaraca, tako da imate tu rotaciju u kojoj žene uspijevaju u poslovnom svijetu i dolaze do upravljačkih pozicija, a muškarci ih i dalje zaista poštuju.

Ispričala koji je ključ uspjeha

Je li danas ženama lakše ili teže uspjeti u usporedbi s vremenom kada ste vi započeli svoju karijeru?

Mislim da im uopće nije lakše. Mislim da se svijet mijenja tako brzo, ali smatram da je današnjim generacijama dobra vijest to što su i žene koje su nastupile prije mene postigle puno toga u poslovnom smislu. Mislim da sada vidimo evoluciju u kojoj je sve više žena na upravljačkim pozicijama i stoga mlade žene imaju od koga učiti.

Koju ste najvažniju lekciju naučili tijekom svoje karijere?

Danas su me na panel diskusiji pitali koji je najbolji savjet koji sam ikada dobila: 'Nikada ne traži nekoga da čini nešto što ni ti sam ne bi učinio'. Imajući to na umu, mislim da je u poslu važno biti skroman jer smatram da u poslovnom svijetu postoji puno ljudi s velikim egom i to često nije djelotvorno. Biti skroman i zahvalan te znati cijeniti ljude koji rade za tebe i za koje ti radiš ključ je uspjeha.

Sjajna budućnost za hrvatsku modu

Negdje sam pročitala da cipele marke Jimmy Choo koštaju 6000 dolara. Zašto su tako skupe?

Jimmy Choo cipele ne koštaju baš 6000 dolara. No, imamo nekih posebnih komada koji su, kako mi to zovemo, ''na vrhu piramide'' i koštaju između četiri i pet tisuća dolara, ali naše cipele počinju s 475 pa do 1005 dolara i u tom okviru obično poslujemo. Sve naše cipele su kao umjetnost, one su ručni rad iz Italije i jako puno rada je uloženo u proizvodnju Jimmy Choo cipela. Mislim da klijenti znaju cijeniti umjetnost koja se ulaže u cipele.

Upravljate velikim brendom. Smatrate li da je Hrvatska dobro brendirana?

Dobro smo brendirani u Europi. Mislim da imamo još posla u SAD-u i to govorim iz iskustva jer mi ljudi dolaze i govore: 'Volio bih otići u Hrvatsku na odmor. Kako da dođem tamo? Kamo da idem?'. Imamo mogućnost brendirati Hrvatsku u SAD-u, posebno u New Yorku i mislim da bi Hrvatska mogla biti svjetska top destinacija za luskuzan odmor. Mislim da samo trebamo razgovarati s Amerikancima, a trenutno smo fokusirani samo na Europu. Ali mogućnost je velika.

Što mislite o hrvatskoj modnoj industriji?

Mislim da tu situacija nije drugačija od one u turizmu. Nakon što smo danas vidjeli koliko je žena na upravljačkim pozicijama i koliko je kreativnosti u Hrvatskoj – od mode do umjetnosti – mislim da je ovo samo početak, da smo u vrlo uzbudljivom vremenu i da će Hrvatska samo eksplodirati. Moda dolazi u prvi plan i veselim se vidjeti što se dogoditi s njom u Hrvatskoj, čini mi se da će biti vrlo uzbudljivo.

Cijeli intervju s Tanyom Golešić pogledajte u galeriji.