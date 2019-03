Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović održala je tiskovnu konferenciju posvećenu vanjskopolitičkim aktivnostima.

Grabar-Kitarović na Pantovčaku je održala konferenciju za medije na temu vanjske politike.

Predsjednica je na početku istaknula nepromijenjene ciljeve svih vanjskopolitičkih aktivnosti, a to je promicanje i jačanje međunarodnog pololožaja RH, jačanje prepoznatljivosti Hrvatske i zaštita Hrvata izvan domovine.

Na pitanje novinarke Dnevnika Nove TV Sabine Tandare Knezović o posjetu ruskog predsjednika Vladimira Putina Hrvatskoj, predsjednica je iskazala važnost tog posjeta te da je posjet najprije planiran za lipanj ove godine, no odgođen je. ''Želimo s Ruskom Federacijom nastaviti dijalog o regionalnim pitanjima i pitanjima stabilnosti i budućnosti. Dogovoren je posjet predsjednika Putina Hrvatskoj, no želim da taj posjet bude supstantivan. Želim da održimo gospodarski forum, koji je snažan, iako smo ga imali u Rusiji, ali želim da taj posjet dobro pripremimo. Bilo je planova da to napravimo do kraja 6. mjesca, no kako smo u predizobrnoj godini, bojim se da bi posjet predsjednika tako velike i važne države u svijetu bio stavljen u koncept predizborne kampanje, pa predlažemo iduću godinu'', kazala je predsjednica.

Osvrnula se i problem nasilja nad ženama i naglasila da su institucije često suspektne prema žrtvama i blage prema nasilnicima. Dodala je i da je sudjelovala na konferenciji Ujedinjenih naroda pod nazivom ''Žene na vlasti'' na kojoj se govorilo o mnogim gorućim problemima s kojima se susreću žene. ''Moramo potaknuti mehanizme za pomoć ženama i djeci, a posebno ženi kao aktivnom čimbeniku mira i i sigurnosti društva, pogotovo nakon sukoba'', kazala je predsjednica i pozvala medije da pomognu promicanju jednakosti spolova u politici, ali i općenito.

Predsjeda Vijećem žena svjetskih lidera

Istaknula je i da je na konferenciji ''Žene na vlasti'' od litavske predsjednice Dalije Grybauskaite preuzela predsjedanje Vijećem žena svjetskih lidera. ''Vijeće se bavi svim pitanjima iz područja promicanja jednakosti spolova i zaštite žena od nasilja. Nadam se da ću u ovom Vijeću imati podršku svih onih kojih se u Hrvatskoj bave promicanjem ženskih prava, kako bismo u narednim tjendima i mjesecima osnažili raspravu o ulozi žena u društvu, potrebi razine razumijevanja jednakosti spolova i borili se protiv svih oblika nasilja i diskriminacije žena'', kazala je predsjednica.

U ožujku je prvi put došao u posjet indijski predsjednik, a u četvrtak je u Hrvatskoj boravio i latvijski predsjednik Raimonds Vējonis s kojim je predsjednica zaključila da je vrlo važno jačati suradnju dviju država, posebno u okviru inicijative Tri mora.

Predsjednica je podsjetila da je 1. travnja 10. godišnja ulaska Hrvatske u NATO savez.

U jeku intenzivnih pregrovora o brexitu, Kolinda Grabar-Kitarović na medijskoj je konferenciji rekla da se taj događaj ne bi trebao odraziti na Hrvatsku. ''Ova je kriza doista upozorila da ne smijermo ni EU ni mir uzeti zdravo za gotovo, da se mijenjaju okolnosti. Pravo je je svake države, ukoliko to želi, da izađe iz članstva. I to suvereno pravo iskoristila je Velika Britanija. Nama je svima žao da napuštaju EU, međutim to je njihova odluka i valja ju poštivati. Sam brexit na Hrvatsku se neće toliko odraziti. Ono što je bilo problematično, kod raspisivanja izbora za Europski parlament i zašto sam čekala zadnji tren, ukoliko Velika Britanija izlazi iz EU, mi imamo 12 zasutpnika, a ako ostaju imamo 11. Zato sam čekala posljednij rok. Vidjet ćemo, nadam se kroz nekoliko dana, da će biti donesena odluka. Ova se situacija mora riješiti, jer što se dalje ona produljuje, to ona više utječe na javno mnijenje i povjerenje državljanja u eruopski projekt'', kazala je Grabar-Kitarović.