Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Ovčari je pridržavala vojnika ranjenog u Afganistanu koji je u Vukovar stigao na štakama. U njegovom je društvu položila krunicu na tom spomen području.

Na Ovčari je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović došla u društvu ranjenog pripadnika HV-a i položila krunicu na tom spomen-području. Dnevnik Nove TV pitao je Ministarstvo obrane RH zbog čega se nije pazilo na njegov identitet te tko je novinarima otkrio tko je on, s obzirom na to da je riječ o specijacu čiji identitet do sada nije bio otkrivan.

Iz MORH-a su odgovorili da je dolazak u Vukovar bila osobna želja vojnika te da susret s Predsjednicom nije bio organiziran. Navode i da isti, nakon povratka s bolovanja, više neće biti raspoređen na poslove koji zahtijevaju zaštitu identiteta.

"Možemo vas izvijestiti kako je sudjelovanje na obilježavanju 28. obljetnice stradavanja Vukovara navedenog pripadnika Hrvatske vojske bila njegova osobna želja, jer se htio pokloniti žrtvama grada heroja zajedno sa tisućama drugih ljudi te nije bilo nikakve posebne organizacije susreta.

Ozlijeđeni pripadnik se nalazi na bolovanju, predstoji mu oporavak, a više nije i neće biti raspoređen na operativnim poslovima koji zahtijevaju zaštitu identiteta. Također, ističemo kako se njegov identitet nije službeno komunicirao", odgovorili su iz MORH-a.

Podsjetimo, ovaj događaj je napao na društvenim mrežama Zoran Milanović. On se na Facebooku oštro obrušio na Grabar-Kitarović tvrdeći da se na taj način otkrio identitet vojnika koji je trebao ostati tajna te da je to kazneno djelo.