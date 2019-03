Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u govoru na konferenciji "Hrvatska kakvu trebamo", u organizaciji Večernjeg lista, poručila kako građani ne osjećaju pozitivne gospodarske pomake na svojim primanjima. Premijeru je poručila da podigne plaće, a u tom smislu predložila je i razinu prosječne plaće do koje je došla, u kako je rekla, brojnim razgovorima.

Pokazali smo kako smo najbolji kad radimo u sinergiji, rekal je na početku izlaganja predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.

"Hrvatska danas dobro stoji na međunarodnom planu, ali ne i na unutarnjem planu svojeg razvoja", poručila je Predsjednica i pohvalila te podržala rast BDP-a, zaposlenosti i izvoza.

"No, to nije za ljude u Hrvatskoj dovoljno. Ljudi moraju sve to osjetiti na svojim bankovnim računima, da imaju veću kupovnu moć i standard", smatra Grabar-Kitarović.

Rast od barem pet posto

"Moja je želja da imamo ambiciju rasta od barem pet posto. Da bismo dostigli one koji su nas u međuvremenu prestiglu, treba nam rast od barem pet posto", dodala je.

Predsjednica se pohvalila posjetom gotovo svim iseljeničkim hrvatskim zajednicama u svijetu.

Osvrnula se i na svoju raniju izjavu i kritiku Vladi o izvanrednom stanju u demografiji.

Pitanje odlazaka mladih

"Mobilnost nije loša, ona je dobra. To se dogodilo ulaskom u EU. Dobro je da su ljudi otišli i da se mogu školovati, pogotovo kad njihovo školovanje plaćaju druge zemlje. Ali, najbolje je da se vrate i sa sobom donesu svoja nova iskustva", poručila je Predsjednica.

"Želja mi je da u našoj državi stvorimo uvjete kao što su u onim zemljama u koje naši mladi odlaze", poručila je premijeru Plenkoviću.

Predsjednica je istaknula kako se sad osjeća blag rast nataliteta i blaga stagnacija odlaska ljudi iz Hrvatske.

Prosječna plaća od minimalno 7500 kuna

Naglasak svojeg izlaganja Predsjednica je stavila na povećanje plaća zaposlenih u Hrvatskoj. Predsjednica smatra da se poreznom politikom, odnosno povećanjem plaća može smanjiti depopulacija Hrvatske. "Misli li bilo tko u ovoj dvorani da itko može normalno živjeti s 3000 kuna plaće", upitala je okupljene u dvorani hotela Esplanade.

Predsjednica smatra da minimalna prosječna plaća u RH mora biti 7500 kuna. "To će podići srednjih slojeva društva, na kojima počiva stabilnost u svim razvijenim zemljama", naglasila je.

Predsjednica je upozorila i na jednu od najvećih stopi zapošljavanja po ugovorima na određeno vrijeme u Europi. Dodala je kako ljudi u takvoj situaciji ne mogu planirati budućnost.

"Najlakše je kriviti aktualnu vlast"

Na kraju se osvrnula i na državnu upravu i nedostatak promjena i na toj razini.

"Za promjene nije potreban samo novac, nego volja i infrastruktura", poručila je Grabar-Kitarović.

Za tragediju na Pagu rekla je da je posljedica nedostatka kontinuiteta državne uprave te da je najlakše za sve kriviti aktualnu vlast.

Osvrnula se i na strana ulaganja i strane ulagače.

"Moram reći da nas stranci vide u puno boljem svijetlu nego mi sami sebe. Prepoznaju naše prirodne ljepote i često se pitaju zašto nam mladi odlaze", naglasila je.

"Moramo puno više učiniti kako bi građani osjetili sve pozitivne promjene", ponovila je još jednom Predsjednica

Na kraju je poručila da nakon četiri godine svog mandata još više vjeruje u budućnost hrvatskog naroda i Hrvatske.