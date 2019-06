Dan poduzetnika već je tradicionalno postao mjestu na kojem se Vladu kritizira za sporost ili neprovođenje reformi. I ove godine sve iste kritike.

Samo sve to, za razliku od prijašnjih godina, nije slušao premijer Andrej Plenković koji nije došao na Dane poduzetnika. Slučajno ili ne - ali baš u isto vrijeme u Banskim dvorima - Andrej Plenković sastao se s potpredsjednicom suda Europske unije.

Prošle godine - premijer je iz prvog reda slušao oštre kritike poslodavaca, ali i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja ih je u ponedjeljak, značajno ublažila.

Na pitanja novinara nije htjela odgovarati pa očito današnji sunčan dan nije bio taj, u kojem će reći, ide li u novu utrku za Pantovčak. Posebno se obratila ministru financija Zdravku Mariću.

"Gospodine ministre, tu je i ministar Hovrat, Divjak, Ćorić ja vam dajem punu potporu. Bez obzira što vi mislili. I ono što želim gospodine ministre, i ono što neprestano ponavljam, kad gledamo o porezima, jeftiniji rad za poslodavca, skuplji za djelatnika. Manji porezi, manje davanja državi i više ulaganja u rad naših ljudi", naglasila je Grabar-Kitarović.

Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca, Gordana Deranja, gostovala je u Dnevniku Nove TV.

Jeste li se iznenadili nedolaskom premijera?

Ovo je bio Dan poduzetnika. Na njega pozivamo drage goste. Tko je mogao - došao je, a tko nije - vjerojatno je bio spriječen.

Upozorili ste da smo ušli u izborne godine, znači li da ne očekujete ništa od reformi?

Obično, poučeni iskustvom, kad krenu predizborne kampanje, znamo da se onda politika angažira u aktiviranje svojeg članstva za dobivanje povjerenja biračkog tijela. Tada, u principu, zamru sve aktivnosti.

S obzirom na to da imamo dobar zamašnjak, da smo krenuli nekim pozitivnim pravcem, još uvijek smo na začelju Europske unije i ovaj pozitivan moment je šteta neiskoristiti za rats našeg gospodarstva i bolji položaj naših građana.

Javna uprava opet nije reformirana, zdravstvo i dalje guta novce - koliko još to tako možemo plaćati?

Više od 10 godina govorimo što je nužno, što je hitno i što su prioriteti. Ono što je problem i što oslikava našu političku scenu - što mi nemamo konsenzus, nemamo kontinuitet.

Za provesti takve ozbiljne reforme Vlada treba podršku šire javnosti, oporbe, mora se napraviti neki konsenzus i tek onda ići u promjene. Vidimo do sada kako se to 'lopta' - netko nešto predloži, oporba se digne na noge ili suprotno i od toga narod ili mi, poslodavci, nemamo ništa.

Znači, treba promišljati jednu ozbiljnu strategiju, postići konsenzus i onda da to ide, bez obzira tko je na vlasti, da konačno krenemo u pozitivnom smjeru i da svi od toga imamo koristi.

Ministar financija Zdravko Marić najavljuje smanjivanje poreza. Što bi poslodavcima koristilo?

Sve što Vlada najavljuje, a što ide u smjeru smanjivanja poreza, nameta prema građanima i poslodavcima - HUP to zdušno podržava.

Mi isto tako očekujemo i što je najavio ministar gospodarstva Darko Horvat - ukidanje parafiskalnih nameta, ukidanje više od 3000 nepotrebnih procedura.

I ono što su najavili, ovim putem pozivamo da oni to ubrzaju, da vidimo što planiraju učiniti kako bi se rezultati vidjeli što prije.

Stalno tvrdite da se nama u gospodarstvu sve događa i da nema plana već stihija - na što konkretno mislite?

Ako pogledate u okruženju, na primjer što je učinila Slovačka, Češka..., kako su vlade napravile okruženje da dođe autoindustrija.

Kod nas - mi ne možemo reći da mi nemamo perjanice u gospodarstvu. Mi imamo jako dobre firme. Imamo stvarno svjetski poznate firme koje su stekle ugled i koje imaju znanje.

Mi govorimo o prosjeku Hrvatske, o onome što se odnosi na sve poslodavce i na sve građane. Ono što su druge vlade učinile za svoje zemlje, kod nas je propušteno.

Mi ne znamo što Hrvatska misli u budućnosti, ne znamo gdje ćemo školovati djecu za pet ili šest godina. Hoće li to biti autoindustrija i Rimac, hoće to biti IT industrija, u kojem smjeru ide Hrvatska - ne znam zna li to itko danas.

Znači, imati jednu promišljenu, razvojnu, dugoročnu strategiju i viziju kamo bi Hrvatska trebala ići.

Je li brodogradnja izgubljena?

Uljanik je mrtav, bez duše. Brodogradnja je živa u maloj i srednjoj brodogradnji, živa je u Brodosplitu.

Što će biti s Uljanikom, vjerojatno je za očekivati - ništa, a vidjet ćemo koja je sudbina 3. maja. Ja im želim sve najbolje.

Četiri milijarde i 400 milijuna kuna je propalo. Tko je odgovoran da se novac građana nije kontrolirao godinama? Ministar gospodarstva ili financija?

Odgovornost za poslovanje je svakako na Upravi. Tu nema pogovora. Ali ako je netko dao državna jamstva, onda je sigurno odgovoran je li kontrolirao što se događa s tim jamstvima.

Da je, recimo, prije tri ili četiri godine, kad je svima nama bilo jasno da Uljanik i 3. maj ulaze u probleme, da se onda krenulo sa stečajem - moglo se završiti te brodove u stečaju.

Državi bi ostala njezina jamstva kad bi brodovi bili isporučeni, a kasnije s brodogradnjom se moglo napraviti ono što treba: stečaj zbor prevelikih dugova, preustroj ili nešto drugo za budućnost...

Svakako je država odgovorna za jamstva koja je izdala i nije ništa poduzela da ih sačuva i da ne dođu na naplatu pa da opterete proračun.

Na taj način su ukinuti svi oni poticaji koji smo mogli dobiti mi, poslodavci, u drugim djelatnostima ili bi se građani rasteretili ili bi se povisile mirovine ili bilo što što bi Vlada smatrala poželjnim.

