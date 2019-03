Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović čestitala je Međunarodni dan žena poručivši kako one svojim "vrijednim i predanim radom te osobnim djelovanjem svakodnevno oplemenjuju naše društvo".

"Ravnopravnost ne znači nijekanje prirodnih razlika, nego njihovo poštivanje i jednako vrednovanje u sinergiji zajedničkih napora žena i muškaraca za društvenu ravnopravnost i poštivanje dostojanstva svake osobe. Stoga jedino mjerilo društvenoga napredovanja i žena i muškaraca trebaju biti isključivo stručnost i rezultati.

Danas možda nije potrebno dokazivati da žene smiju i mogu činiti sve što čine muškarci, ali je potrebno dokazivati da je način na koji to čine jednako vrijedan, jednako važan i jednako potreban želimo li zaista dosegnuti vrijednosti koje proklamiramo europskima, odnosno šire, civilizacijskim dosezima demokratskih društava.

Službeni podaci o zastupljenosti žena na važnim pozicijama u hrvatskom društvu upućuju na zaključak o ukorijenjenosti podjele tradicionalnih rodnih uloga u društvu. Upravljanje je još izrazito u rukama muškaraca.

Želim i ovom prigodom naglasiti da je nasilje nedopustivo, a nasilje nad ženama je nešto što ni jedno društvo koje drži do sebe ne smije tolerirati.

Želimo li graditi zdravu i naprednu zajednicu, tada je veća uloga i utjecaj žena u politici, gospodarstvu i drugim djelovanjima nužan kako bi sve odlike „genija žene“, kako se izrazio Sveti Ivan Pavao II., u punoj mjeri došle do izražaja, na dobrobit svih. To je posebno važno u područjima gdje vrline i odlike ženskog razumijevanja i doživljaja života i društva mogu doći do izražaja.

Zato drage moje žene, zauzmite se za sebe i nikada ne odustajte! Vaša odlučnost je jača od svih prepreka", poručila je Predsjednica.