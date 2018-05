Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ekskluzivno za Dnevnik Nove TV otkrila je kako kreće u veliku političku akciju - zbog Agrokora i afere mailovi traži hitan sastanak s premijerom i sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Od izbijanja afere mailovi, o svemu se pred kamerama nije pretjerano izjašnjavala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. No, ekskluzivno za Dnevnik Nove TV otkrila je kako kreće u političku akciju. Poručila je i kako je ostavka potpredsjednice Vlade Martine Dalić razborit i odgovoran politički čin.

Nijedan važan državni posao, pa tako ni postizanje nagodbe o restrukturiranju Agrokora, kaže, ne može ovisiti o jednom čovjeku, niti smije biti njegov talac

"Ostavka potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske Martine Dalić razborit je i odgovoran politički čin. Nijedan važan državni posao, pa tako ni postizanje nagodbe o restrukturiranju Agrokora, ne može ovisiti o jednom čovjeku niti smije biti njegov talac. Jedini cilj toga procesa jest stabilnost kompanije, očuvanje radnih mjesta i zadržavanje ukupne gospodarske stabilnosti. To je strateški državni interes. Dosadašnji tijek toga procesa može se ocijeniti uspješnim. Zadaća je nadležnih državnih tijela utvrditi sve relevantne činjenice glede sumnji na netransparentnost, mogući sukob interesa odnosno moguće povrede zakona, bez pritiska javnosti ili politike", poručili su iz Ureda Predsjednice i nastavili:

"Neovisno o tim aktivnostima, ključno je zadržati dinamiku postizanja nagodbe s ciljem očuvanja radnih mjesta i opstojnosti uključenih tvrtki. Predsjednica Republike izražava potporu Vladi Republike Hrvatske i izvanrednom povjereniku u nastojanima za uspješnim završetkom toga procesa", kažu iz Ureda.

Idući tjedan sastanak s premijerom

Iz Ureda Predsjednice poručili su i kako bi se ona idući tjedan trebala sastati s premijerom Plenkovićem, a jedna od tema sastanka bit će i sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog aktualne situacije oko Agrokora. Inače, Predsjednica, poručili su, do izbijanja afere u javnost nije imala nikakvih saznanja o tzv. aferi Hotmail niti je o tome bila izvještena od Sigurnosno obavještajne agencije

"Zbog aktualne situacije Predsjednica je otkazala put u Slovačku i Crnu Goru", poručili su iz Ureda.

S premijerom će Predsjednica idući tjedan raspravljati i o demografskim mjerama, a želi i zajedničku sjednicu Vlade o čemu će također biti govora na sastanku.

Iz Ureda su naglasili kako Predsjednica ima spremne demografske mjere i mjere za blokirane koje će uskoro javno objaviti.

Demograf o mjerama koje priprema Predsjednica

Koliko je potrebna demografska obnova, Predsjednica je redovito ponavljala. No u mjesecu u kojem bi trebala predstaviti demografske mjere - stišala se. Mjere priprema u tajnosti, a za njih treba vremena, ističe demograf Stjepan Šterc.

"Sad nije vrijeme za nagle mjere, mjere koje su usputne, koje su više političke nego stvarne. Ono što se meni čini je da se mjere pripremaju vrlo ozbiljno", smatra Šterc.

Oporba kritizira Predsjednicu

Predsjednica je, kako je već navedeno, poručila da nije imala nikakvih saznanja o tzv. aferi Hotmail niti je o tome bila izviještena od Sigurnosno-obavještajne agencije.

SDP-ov Peđa Grbin pak podsjeća da Predsjednica dobiva izvješća tajnih službi. A SOA je i prije nekoliko mjeseci pregledavala mailove ministrice Dalić.

"Ako su doista taj pregled napravili, morali uočiti sve ovo što mi čitamo. Ako su to uočili onda su to morali staviti u izvješće i to izvješće su onda morali dobiti i predsjednik Vlade i Predsjednica", kaže Grbin.

Prema Predsjednici kritičan je i Živi zid. Oporba je složna - predsjednica šuti jer ima potporu HDZ-a za novi mandat.

" Znam da joj nije lako, to je njezina Vlada, Plenković je kolega iz stranke i iz Sanaderovog vremena, međutim neka stavi javni interes ispred privatnoga"; kaže Ivan Vilibor Sinčić.

"Dobila je potporu HDZ-a i više joj neće na kraj pameti biti da kaže bilo što loše. Ali nije to sve, zaboravili smo na demografiju odjednom, na mjere koje je najavila prezentirati", kaže Grbin.