Čini se kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković, kada je riječ o komentarima na poruke iz Srbije – odmaraju. Oporba pak govori kako srpski predsjednik Aleksandar Vučić potencira sukob iz vlastitih interesa. Premijera Plenkovića pozivaju na povlačenje ozbiljnijih poteza, a konačno se oglasio i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.

Predsjednica i danas službeno bez odgovora Beogradu. Neslužbeno, na Vučićevu se razinu ne želi spuštati i komentirati njegove izjave. I iz Vlade samo neslužbeno komentiraju kako je izvor bijesa Beograda dobrim dijelom posljedica sudjelovanja SAD-a i Izraela na obljetnici Oluje.

Partner u Vladi - Milorad Pupovac oglasio se pak priopćenjem. Od Vučićevih se izjava nije eksplicitno ogradio, ali poziva da se ne stigmatizira cijela srpska zajednica zbog riječi koje sami nisu izgovorili ni za djela koja nisu sami počinili.

Oporba smatra kako Vučić koristi sukob s Hrvatskom da odvrati pozornost od problema s Kosovom, ali i da je Hrvatska trebala oštrije reagirati.

„Mi jednostavno nemamo, da se tako izrazim, mangupa koji bi se njemu suprotstavio. On ima jednostavne i prazne, isprazne riječi kojima bi se vrlo lako moglo doskočiti. Međutim, vidjeli ste kako je naša Predsjednica prošla s njim, a predsjednik Sabora još gore. Premijer još kako tako, ali on je prefin čovjek za takav razgovor“, kaže bivši ministar branitelja Predrag Matić.

Iz Demokratskog saveza Srba pak upozoravaju da ovakva prepucavanja među političarima samo donose štetu.

„Mi ne možemo biti arbitar u prepucavanjima službenih vlasti Srbije i Hrvatske jer su nama potrebni i Zagreb i Beograd“, kaže Srđan Milaković iz Demokratskog saveza Srba.

Pogotovo jer su odnosi među ljudima, kaže, bolji nego li se to iz izjava političara može zaključiti.

Brojkama i analizom oslobodilačke operacije ''Oluje'' i tijekom postupka generalima Gotovini, Markaču i Čermaku u Haagu bavio se i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. Ravnatelj Ante Nazor na naš upit o konkretnim brojkama o izgnanim Srbima prije, tijekom i nakon Oluje podsjeća kako je odlazak Srba tijekom Oluje u skladu s izjavama njihovog političkog vodstva iz devedesetih.

''Ne mogu točno reći koliki su podaci prognanih Srba. No, u svakom slučaju nije riječ o 200 ili 250 tisuća. To je preuveličano, jer su brojni Srbi otišli i prije 'Oluje' zbog gospodarskog stanja na tom području. Tu su izvori vrlo jasni. Međutim, što se tiče izjava i predsjednika Srbije i saborskog zastupnika koji je bio na komemoraciji, ovo nije prvi puta da se prešućuje preuveličavanje koje donose političari, ne samo vezano za 'Oluju' nego i za Jasenovac i ostale žrtve rata. Mogu reći da je to skandalozno, a nakon svega rekao bih da je i bezobrazno, jer to je stvarno zamjena teza, jer je za odlazak Srba iz Hrvatske uoči i tijekom oluje odgovorna i beskompromisna velikosrpska politika. Pa upravo srpski izvori potvrđuju da je političko i vojno vodstvo pobunjenih Srba iz Hrvatske 4. kolovoza 1995. godine naredilo evakuaciju stanovništva iz Dalmacije i Like'', objašnjava Nazor.

''A kad govorimo o tome, ne treba zanemariti ni podatak koji srpski političari prešućuju kada govore o odnosu Srba iz Hrvatske tijekom 'Oluje', da je u srpnju 1995. u Hrvatskoj bilo 374.664 prognanika koji su najvećim dijelom prognani već 1991. godine, na početku srpske agresije i svi oni su čekali povratak kući koji im je bio onemogućen upravo zbog takve politike srpskog vodstva koje je odbilo čak i plan Z4 koji im je ponudila međunarodna zajednica. Dakle za tragediju Srba 1995, i odlasku odgovorno je isključivo vodstvo Srba u Hrvatskoj i Srba u Beogradu'', ističe Nazor.

