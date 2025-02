Pred nama su hladni dani, a dokad će biti tako otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Pravi zimski, oblačan i kišovit, vjetrovit, dan sa snijegom i burom je iza nas. Ovakvo vrijeme donio nam je sraz hladnoće sa sjevera i ciklone koja se duž Apeninskog poluotoka premješta prema jugu. U subotu će se nalaziti u Sredozemlju, dok nad našim krajevima jača greben srednjoeuropske anticiklone. To znači da će se nestabilno u subotu još zadržati u Dalmaciji i na jugu, dok će drugdje biti uglavnom bez oborina. Hladna zračna masa gurat će se s kontinenta preko naših Dinarida, pa je tako pred nama još jedan dan s jakom i olujnom, ali i orkanskom burom.



Očekuje nas, promjenjivo oblačno jutro. Više oblaka na istoku i u gorju: tu bi tijekom noći na subotu i ujutro moglo pasti još malo snijega. Nestabilnije će biti u Dalmaciji gdje se i dalje očekuju pljuskovi s grmljavinom ili mjestimična kiša. U unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu puhati jaka, olujna, a podno Velebita i orkanska bura. Na snazi je za taj dio zemlje narančasta razina Meteoalarma. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od -5 do nule, a na Jadranu od 3 na sjevernom do 10ak stupnjeva na južnom dijelu i Dalmatinskim otocima.



Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj više sunčanih razdoblja: puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti samo stupanj ili dva iznad nule. Inače, ovako hladno će se zadržati barem do sredine sljedećeg tjedna.



U Slavoniji i Baranji i sutra većinom oblačno. Ujutro bi u Posavini mogla zalepršati poneka pahulja, a poslijepodne uglavnom bez oborina. I ovdje vrlo hladno uz maksimalnu temperaturu tek malo iznad nule.



U gorskoj Hrvatskoj bi ispod ništice moglo biti cijeli dan. Također će se zadržati oblačno te poslijepodne bez oborina. Na sjevernom Jadranu će uz jaku i olujnu buru sutra biti dijelom vedro. Bura će podno Velebita na mahove biti orkanska, osobito prijepodne. Najviša dnevna temperatura na sjevernom Jadranu se očekuje između 6 i 9 stupnjeva, no uz buru će se činiti hladnije.



U Dalmaciji promjenjivo, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom kojih može biti cijeli dan, no vjerojatnost je veća prijepodne. Puhat će jaka i olujna bura. Temperatura, na obali uglavnom od 9 do 14 stupnjeva, a u zaleđu niža.



U nedjelju će u kopnenim krajevima većinom biti oblačno. Potom će se naoblaka postupno kidati, pa će ponedjeljak biti promjenjiviji, uz sunčana razdoblja, a u utorak će sunčano vrijeme i prevladavati. Više jutarnje vedrine, zimi, u stabilnoj situaciji znači još hladnije vrijeme. Tako će se temperatura sljedećih dana noću spuštati i do -7, u gorju moguće i do -10 stupnjeva. Danju će biti tek dva ili tri u plusu.



Što se tiče Jadrana, svakako više sunca, premda će i ovdje u početku biti nešto promjenjivije, osobito u nedjelju. I na moru najsunčanije u utorak. Svih dana puhat će umjerena i jaka bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, od 2 do 7, a ona najviša dnevna, između 9 i 13 stupnjeva.



U sljedećem tjednu očekuje nas stabilnije i sunčanije vrijeme, ali nažalost, barem do sredine tjedna i dosta hladno. U svakom slučaju, bolje je da zima grize, nego da ošine repom.

