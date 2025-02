Svi koji vole putovati sigurno su se nekada zapitali gdje se u Europi mogu osjećati sigurno, pa čak i noću, a tu je i odgovor. Objavljena je lista europskih zemalja po sigurnosti za noćne šetnje. Hrvatska je - najsigurnija!

Mrak, pust grad, pa čak i malo hladnoće. Nekima su to idealni uvjeti za protegnuti noge. To potvrđuju i građani Zagreba.

"Volim ići u noćne šetnje i nije me strah. Od čega da me bude strah", kroz smijeh je pitao Denis.

"Idem sama svugdje, pothodnici. Bilo deset navečer ili šest ujutro fakat nema problema", rekla je Marina.

Tako bi i trebalo biti, barem ako je suditi po portalu koji prikuplja statističke podatke iz cijelog svijeta.

Naime, Hrvatska je drugu godinu zaredom proglašena najsigurnijom zemljom u Europi za noćne šetnje. Na drugom mjestu je Slovenija, a slijede Island, Gruzija i Švicarska.

Neki su ipak malo sumnjičavi kada ih pitate o sigurnosti.

"Ne osjećam baš opuštenost kao nekad, kad bi mogla u tri, četiri ujutro ići sama doma", rekla je Marina

"Vidiš kakve se stvari događaju po Europi, ali za sad je okej ovdje", kazao je Predrag.

"Po danu je meni skroz u redu i sigurno, ali budući da imam djecu, nemam neku preveliku sigurnost za njih", rekla je Marijana.

Što se nesigurnih europskih zemalja tiče, u noćnim satima najgora je Francuska. Slijede Bjelorusija i Belgija, a sigurnošću se ne mogu pohvaliti ni Velika Britanija i Švedska.

"Živio sam u inozemstvu i osjećao sam se sigurno, iako ti gradovi u kojima sam živio slove kao dosta nesigurni noću", rekao je Vedran.

Bitan je upravo taj subjektivni osjećaj sigurnosti, kažu iz zagrebačke policije koja se može pohvaliti odličnim brojkama.

"Posljednjih godina na području Policijske uprave zagrebačke zabilježili smo trećinu svih sigurnosnih događaja manje nego prije 10-ak godina. To je vrlo bitna činjenica, između ostalog i to utječe na subjektivni osjećaj sigurnosti. Zašto je to važno? Zato što pola toga što se događa na području PU zagrebačke reflektira se na statističku i sigurnosnu sliku Republike Hrvatske", poručio je voditelj Službe prevencije PU zagrebačke Davor Tor, ali je i upozorio na što ipak treba pripaziti kako bi bili još sigurniji.

Najbitnija stvar - vjerujte policiji i vjerujte svom instinktu i ponašajte tako kako želite da se ponaša ona osoba pored vas. Jer tako se možemo pobrinuti da naše okruženje ostane sigurno.

