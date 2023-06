Malenica štrajkaše zove na sastanak, sindikati upozoravaju: ''Ministarstvo želi znati tko u pravosuđu štrajka, vrši se pritisak''

''Ova četiri dana izlaznost u štrajk je oko 5000 ljudi i danas smo u jednako velikom broju u štrajku, bez obzira na to što je jučer bio i blagdan", rekla je predsjednica SDLSN-a Iva Šušković na konferenciji za medije ispred Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Izvijestila je da su dobili poziv iz Ministarstva pravosuđa i uprave za sastanak u ponedjeljak u 15 sati, dodavši da i dalje stoje kod svojih zahtjeva i da još nisu dobili ponudu ni očitovanje o kompromisnom prijedlogu po pitanju zahtjeva za povećanjem plaće u iznosu od 400 eura.

Sindikat podsjeća da je ovog tjedna Vlada donijela odluku o povećanju plaća za 100, 80 i 60 eura za određene platne razrede te to ponudila reprezentativnim sindikatima.

"U ovom trenutku Ministarstvo nudi samo to, a nama je to neprihvatljivo iz više razloga", rekla je Šušković, objasnivši da ni tim sveobuhvatnim rješenjem nisu obuhvaćeni svi.

Nisu obuhvaćeni rukovodeći kadrovi ni sudski savjetnici, istaknula je, te upozorila kako i dalje u tijelima sudbene vlasti većina namještenika ne prima čak niti minimalnu plaću, koja trenutno u obračunu osnovice i koeficijenta bez minulog rada iznosi 569 eura bruto.

Upitala je što će se dogoditi s najniže rangiranim djelatnicima u sustavu s planiranim povećanjem od stotinu eura, odnosno s izračunom njihovih plaća kada već sada poslodavac mora raditi korekciju i hoće li namještenici osjetiti povećanje od 100 eura ili su zamislili drugačiji način obračuna.

Šušković je poručila da će, ako Ministarstvo u ponedjeljak iznese kompromisnu ponudu to dati članstvu SDLSN-a na izjašnjavanje.

Sindikalci upozoravaju da se vrši pritisak na sindikat i radnike u štrajku jer je iz Ministarstva upućen dopis čelnicima tijela da se dostavi broj ljudi koji sudjeluju u štrajku. "To je izazvalo pomutnju na terenu, s obzirom na to da su do nas došle informacije da se ne traži samo broj članova koji su u štrajku, nego da se traže imena i prezimena", upozorila je. Sindikalne povjerenike pozvala je da samo dostave broj ljudi koji sudjeluju u štrajku.

Šušković je upozorila također da poslodavac u postupku mirenja nije definirao poslove koji se ne smiju prekidati, ali su službenici i namještenici postupili odgovorno te su postupili po nalogu sindikata da dogovore poslove koji su hitni i koji se ne smiju odgađati pa se ti poslovi i obavljaju.

Na konferenciji za novinare okupili su se upisničari, zapisničari, zemljišnoknjižni referenti i sudski savjetnici s istaknutim transparentima, poput "Plaća mi je Malenica" i "Od plaće mi se plače".