Iz Pravne klinike poručili su i da planiraju grupne posjete pogođenim područjima. Već ovog petka građani će se iz prve ruke u Glini moći informirati i potražiti besplatnu pravnu pomoć.

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu objavila je kako su se uključili u pružanje besplatne pravne pomoći pogođenima potresom na području Petrinje, Siska, Gline i okolice.

"Svjesni da brojni naši sugrađani nemaju pristup ni osnovnoj infrastrukturi, a kamoli mobilnim uređajima i internetskoj vezi, Pravna klinika osnovala je zasebnu ad hoc grupu koja će pomoći strankama pravodobno i potpuno ispuniti obrasce i prijaviti štetu, ali pružiti i ostale osnovne pravne informacije u vezi sa saniranjem posljedica potresa", objasnili su na svojim stranicama.

Zainteresirani se mogu javiti od ponedjeljka do petka od 10 do 12 sati odnosno srijedom i četvrtkom i od 17 do 19 sati na broj 097 6529 903.

"Dežurni student pomoći će strankama ispuniti obrazac preko telefona, a po potrebi će preuzeti i druge njihove predmete (posebno ako su vezani za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi)", napominju iz Pravne klinike.

Planiraju i posjete pogođenim područjima, a prvi posjet bit će ovog petka 8. siječnja u 11 sati, gdje će na adresi Kralja Tomislava 6 u Glini građani moći dobiti nužne informacije o saniranju posljedica potresa i mogućnostima dobivanja besplatne pravne pomoći. U planu je i odlazak na seoska područja.